ضبط 812 بطاقة تموينية داخل مخبز بلدي بمنشأة القناطر وتحرير 31 مخالفة

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة في إحكام الرقابة على المخابز البلدية والأنشطة التموينية والتصدي لكافة صور التلاعب بمنظومة الدعم وذلك في إطار توجيهات الدولة بالحفاظ على حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وفي هذا الإطار كثفت مديرية التموين حملاتها الرقابية على المخابز البلدية والأنشطة التموينية بمختلف أنحاء المحافظة وأسفرت الحملات عن تحرير ٣١ مخالفة تموينية متنوعة شملت مخالفات نقص الوزن، وعدم النظافة، وعدم وجود سجل، وعدم صلاحية الميزان، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم وجود قائمة بمواعيد التشغيل، وعدم إعطاء بون صرف، إلى جانب ضبط مخبز مغلق بالمخالفة للتعليمات.

كما نجحت الحملات في تحقيق ضربة رقابية مؤثرة، حيث تم ضبط ٨١٢ بطاقة تموينية داخل أحد المخابز البلدية بمنطقة الرهاوي التابعة لمركز منشأة القناطر وذلك عقب ورود معلومات إلى الأجهزة الرقابية بمديرية التموين حيث تم فحصها والتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على البطاقات المضبوطة لحين تصرف النيابة العامة.

وأكد محافظ الجيزة أن المحافظة لن تتهاون مع أي محاولات تستهدف التلاعب بمنظومة الدعم أو المساس بحقوق المواطنين مشددًا على استمرار الحملات الرقابية المكثفة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، بما يسهم في إحكام الرقابة على منظومة الخبز المدعم وصون المال العام وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.