محافظ الجيزة يتابع مشروعات وخطط العمل بمدينة البدرشين.. ويوجه بتسريع وتيرة التنفيذ

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة لقاءً موسعًا مع رئيس مركز ومدينة البدرشين ونوابه للوقوف على معدلات تنفيذ المشروعات المدرجة بخطط العمل ومتابعة نسب الإنجاز بمختلف القطاعات، وبحث سبل دفع وتيرة العمل وتسريع معدلات التنفيذ، إلى جانب متابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار المتابعة الدورية للمشروعات والملفات الحيوية بمراكز ومدن المحافظة.

وخلال اللقاء بحث المحافظ موقف أعمال إزالة المخالفات والمتغيرات المكانية واسترداد أراضي الدولة المتعدى عليها بمركز ومدينة البدرشين، وذلك للحالات التي لم تثبت جديتها في إنهاء ملفات التصالح على مخالفات البناء وطلبات التقنين مشددًا على رئيس المدينة باتخاذ ما يلزم لتشجيع المواطنين على إنهاء الإجراءات من خلال حملات طرق الأبواب قبل انتهاء المدد المحددة مع تيسير الإجراءات وسرعة البت في الطلبات المتبقية بالتنسيق مع الجهات المعنية وجهات الولاية.

كما ناقش المحافظ سبل تعزيز منظومة النظافة بالمدينة والقرى التابعة لها مشيرًا إلى دعم المحافظة للمدينة بعدد ٩٥ عامل نظافة

ومكلفًا نائب المحافظ بتوفير احتياجاتها من المعدات وسيارات النظافة اللازمة لتغطية جميع القطاعات بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل.

كما تابع المحافظ أعمال التطوير التي تم تنفيذها والجارية بنطاق المدينة والقرى التابعة لها، والتي شملت تجميل طريق سقارة السياحي ومنطقة المثلثة بسقارة ومدخل طريق الجيش بدهشور ومنطقة أبو ربع بمدينة البدرشين موجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال، مع تنفيذ أعمال الصيانة الدورية والحفاظ على المظهر الحضاري.

وشدد محافظ الجيزة على رئيس المدينة بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للشارع ومنع جميع صور الإشغالات موجهًا بمنع تعديات الباعة الجائلين بمزلقان أبو ربع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما يضمن الحد من التكدسات وتيسير الحركة المرورية.

حضر الاجتماع إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، والأستاذ وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، وبشير عبد الباسط رئيس مركز ومدينة البدرشين، ونواب رئيس المدينة.