وحش صيني بقوة 2977 حصانًا يعلن الحرب على بوجاتي

كشفت مجموعة (BYD) الصينية رسميًا، عبر علامتها الفاخرة (YangWang)، عن خطتها الجريئة لكسر حاجز السرعة الأسطوري 500 كيلومتر في الساعة (311 ميلًا في الساعة).

وجاء الإعلان الرسمي على لسان نائبة رئيس الشركة، ستيلا لي، خلال فعاليات مهرجان جودوود للسرعة؛ حيث أكدت عزم الصانع الصيني على إطلاق النسخة فائقة التطور “يانج وانج U9 إكستريم” في محاولة تاريخية مادية مقررة في شهر نوفمبر القادم لانتزاع عرش أسرع سيارة إنتاجية في العالم من أنياب بوغاتي وتخليد اسمها في كتب التاريخ.

ويمثل هذا التحرك اللوجستي الصارم لعام 2026 الحالي نقلة نوعية في فلسفة التطوير الصينية؛ إذ لم تعد الشركات الآسيوية تكتفي بإنتاج سيارات الركاب اليومية الاقتصادية، بل انتقلت ماديًا وبقوة لمنافسة قلاع الهندسة الأوروبية العريقة على الألقاب القياسية الأكثر تعقيدًا وصعوبة بالأسواق.

منصة ميكانيكية خارقة ومحركات تدور بسرعة غير مسبوقة

تستند محاولة تحطيم الرقم القياسي القادمة إلى ترقيات هندسية بالغة التعقيد والجفاف على منصة الدفع الرباعي الكهربائية "e4" الخاصة بالشركة. وحصلت السيارة في نسختها "إكستريم" على 4 محركات كهربائية فائقة السرعة تنتج معًا قوة مرعبة تصل ماديًا إلى 2977 حصانًا (ما يعادل 3018 حصانًا متريًا)، مما يمنح السيارة نسبة قوة إلى وزن مذهلة تبلغ 1217 حصانًا لكل طن.

وتعمل هذه المحركات الهندسية المتطورة بمعدل دوران خيالي يصل إلى 30000 دورة في الدقيقة، مدعومة بأول منصة إنتاجية في العالم تعمل بجهد فائق يبلغ 1200 فولت.

ولضمان استمرارية تدفق الطاقة دون انقطاع أو تراجع ميكانيكي، زودت السيارة ببطارية شفرية (Blade LFP) مخصصة للسباقات تدعم معدل تفريغ تيار هائل يصل إلى 30C، مع نظام تبريد مزدوج الطبقات للحفاظ على ثبات درجات حرارة الخلايا أثناء الضغط المستمر على السرعات القصوى بالأسواق.

حلبة بابنبورج الألمانية تشهد صراع كسر الأرقام القياسية

استقرت إدارة يانغ وانغ اللوجستية على حلبة "بابنبورغ" (ATP Papenburg) الشهيرة في ألمانيا لاحتضان المحاولة المرتقبة في نوفمبر القادم.

وتتميز هذه الحلبة البيضاوية بمسار مستقيم ممتد لمسافة تقارب 4 كيلومترات (2.5 ميل)، وهو المكان نفسه الذي شهد العام الماضي نجاح السائق الألماني المحترف "مارك باسينغ" في قيادة النسخة التجريبية من السيارة لتسجيل سرعة مذهلة بلغت 496.22 كيلومتر في الساعة (308.33 ميلًا في الساعة).

وكشفت بيانات التحليل البرمجي للرحلة السابقة لعام 2025 أن السائق اضطر ماديًا لاستخدام الكبح الإجباري قبل المنعطف بنحو 1.5 ثانية فقط من استهلاك كامل طاقة الخانق.

ودفعت هذه الثواني غير المستغلة الفريق الهندسي لإعادة تصميم الحزمة الديناميكية الهوائية (Aerodynamics) للسيارة لعام 2026 الحالي، وتزويدها بجناح خلفي ضخم بتصميم "عنق البجعة" ومشتت هواء كربوني عملاق لزيادة قوة الارتكاز وضمان ثبات السيارة البالغ وزنها 2480 كجم عند الطيران فوق حافة الـ 500 كم/ساعة بالأسواق.

تعد عائلة سيارات يانغ وانغ الفاخرة من فئات الهايبر كار محدودة الإنتاج؛ حيث تقرر تصنيع 30 نسخة فقط من طراز "U9 إكستريم" عالميًا بسعر تقريبي يبلغ 2.92 مليون دولار أمريكي للنسخة الواحدة. ومع الارتفاع القياسي لأسعار هذا الطراز مقارنة بالنسخة العادية من U9، تظل هذه الأيقونة محط أنظار كبار المستثمرين وعشاق جمع التحف الميكانيكية النادرة في مصر والشرق الأوسط لعام 2026 الحالي.

ويتطلب دخول مثل هذه المركبات الكهربائية ذات الجهد العالي والقدرات غير التقليدية إلى الشوارع المصرية استعدادًا لوجستيًا خاصًا من حيث توفير شواحن تيار مستمر فائقة القدرة تتوافق مع منظومة الـ 1200 فولت، بالإضافة إلى تأهيل الأطقم الهندسية في مصر على التعامل مع أنظمة التعليق النشطة المعقدة "DiSus-X" المزودة بها السيارة لضمان حماية الهيكل ومكونات ألياف الكربون فائقة الحساسية على الطرق المحلية بنهاية عام 2026 الحالي والأعوام القادمة.