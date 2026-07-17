سيارة BYD الخارقة تحقق نجاحًا كاسحًا.. أكثر من 1000 طلب حجز

تستمر الشركات الصينية في إعادة رسم خريطة قطاع السيارات الرياضية الفاخرة بالأسواق العالمية لعام 2026 الحالي؛ حيث نجحت علامة “دينزا” الذراع الفاخر التابع لمجموعة BYD في تسجيل انطلاقة تاريخية لطرازها الخارق الجديد "Denza Z".

فخلال خمسة أيام فقط من كشف النقاب عنها عالميًا، تجاوزت طلبات الحجز المسبق حاجز 1000 طلب مؤكد، مما يعكس الثقة المتزايدة في القدرات التكنولوجية الصينية القادرة ماديًا على منافسة أعرق المصنعين الأوروبيين مثل بورش وفيراري وتخفيض الفجوة السوقية معهم تكتيكيًا.

وقد اعتمدت المجموعة الصينية استراتيجية تسويقية ذكية لعام 2026 تمثلت في تدشين السيارة دوليًا أولاً في بريطانيا قبل طرحها محليًا بالصين، مما أسهم في بناء زخم إعلامي وتجاري واسع عزز من جاذبيتها الاستثمارية الفائقة بالأسواق.

قوة حصانية مرعبة وأداء يتفوق على أعتى السيارات الرياضية

تعتمد السيارة الخارقة "Denza Z" لعام 2026 على منصة التصنيع الرياضية المتطورة "e3"، وهي مدعومة بمنظومة دفع كهربائية بالكامل تتكون من ثلاثة محركات كهربائية ذكية.

وتنتج هذه المنظومة قوة إجمالية مذهلة تصل إلى 1582 حصانًا وعزم دوران يبلغ 1240 نيوتن-متر، مما يمنح السيارة قدرات حركية فائقة تضعها مباشرة في فئة الهايبركار.

وتأتي السيارة في ثلاثة إصدارات رئيسية تشمل "Coupe" و"Spider" المكشوفة والإصدار المخصص للمطاردة وحلبات السباق "Racing".

ويستطيع طراز "Racing" المجهز بإطارات شبه ملساء (Semi-slick) التسارع من السكون إلى 100 كم/ساعة (62 ميل/ساعة) في غضون 1.96 ثانية فقط، مع القدرة على بلوغ سرعة قصوى تصل ماديًا إلى 350 كم/ساعة (217 ميل/ساعة)، وهو أداء يتجاوز تكتيكيًا أرقام سيارات وقود تقليدية شهيرة مثل بورش 911 توربو إس.

تقنيات شحن ثورية تنهي القلق من المدى والانتظار

لا تقتصر ريادة سيارة "Denza Z" لعام 2026 على الأداء الحركي فقط، بل تمتد لتشمل البنية التحتية الكهربائية؛ حيث زودت السيارة ببطارية شفرية متطورة من الجيل الثاني "Blade Battery 2.0" بقدرة 76 كيلوواط-ساعة.

وتدعم السيارة معمارية كهربائية بجهد 800 فولت مع تقنية الشحن السريع الفائق "Flash Charging" المبتكرة من BYD.

وتسمح هذه التقنية الفريدة برفع طاقة البطارية من 10% إلى 97% في زمن قياسي لا يتجاوز 9 دقائق فقط، مما يوفر تجربة استخدام عملية تنهي تمامًا مخاوف السائقين بشأن المدى وتمنحهم مرونة مادية كاملة لاستغلال القوة القصوى للمحركات في الرحلات الطويلة دون القلق من فترات الانتظار الطويلة عند محطات الشحن بالأسواق.

تسعير عدواني يضع المصنعين الأوروبيين في مأزق مالي

أحد أهم عوامل الجذب الحاسمة لسيارة "دينزا Z" لعام 2026 هو سياسة التسعير التنافسية التي تتبعها BYD؛ حيث يبدأ سعر السيارة في السوق الصيني المحلي من 680000 يوان (ما يعادل تقريبًا 100000 دولار أمريكي) لنسخة الكوبيه، ويرتفع إلى 780000 يوان (حوالي 115000 دولار أمريكي) لنسخة سبايدر.

وفي المقابل، يبدأ تسعير السيارة في المملكة المتحدة والأسواق الأوروبية من 142900 جنيه إسترليني (ما يعادل تقريبًا 192000 دولار أمريكي).

ويشكل هذا التسعير الذكي ضغطًا ماديًا هائلاً على السيارات المنافسة التي تقدم معدلات أداء مشابهة بأسعار تفوق الضعف؛ مما يجعل إصدارات "Denza Z" خيارًا استثنائيًا يجمع بين القيمة السعرية والأداء الأسطوري بالأسواق.

مستقبل وصول الطراز الخارق إلى صالات العرض بمصر

تعتبر سيارات بي واي دي الكهربائية من الفئات واسعة الانتشار والطلب في مصر بفضل متانة بطارياتها وعمليتها اليومية. ومع التدشين العالمي الناجح لسيارة "دينزا Z" لعام 2026 الحالي والخطط الرامية لتوسيع مبيعات العلامة دوليًا بنهاية العام الحالي وطوال عام 2027 المقبل، يتوقع خبراء سوق السيارات في مصر أن تثير هذه السيارة اهتمام كبار المستوردين ومحبي اقتناء السيارات الرياضية الفاخرة بمصر.

وسيتعين على التوكيلات ومراكز الخدمة المتخصصة بمصر الاستعداد التقني لتقديم الدعم الفني لصيانة البطاريات فائقة القدرة ومنظومات التوجيه السلكي المتطورة (Steer-by-wire) المدمجة بالسيارة، لضمان تشغيلها الآمن والحفاظ على قيمتها الاستثمارية والجمالية الممتازة على الطرق المصرية في المستقبل القريب.