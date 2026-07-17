ألونسو يشيد بميسي قبل نهائي كأس العالم: يتجاوز كل التوقعات.. استمتعوا به طالما يلعب

أشاد المدير الفني الإسباني تشابي ألونسو بالمستوى الذي يقدمه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال منافسات كأس العالم، مؤكدًا أن قائد "التانجو" يواصل إبهار الجميع رغم تقدمه في العمر، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب إسبانيا في نهائي البطولة.

ميسي

وقال ألونسو في تصريحات نقلتها وسائل إعلام: “بكل صدق، ميسي يظهر بمستوى أفضل مما كان يتوقعه الجميع.”

وأضاف: “إنه يتعامل مع المباريات بذكاء كبير، فعندما يرى المساحات مغلقة في العمق، يتحرك نحو الأطراف ليصنع الأهداف.”

واختتم تصريحاته قائلًا: “علينا فقط أن نستمتع بما يقدمه ميسي طالما أنه مستمر في الملاعب.”

ويواصل ليونيل ميسي قيادة منتخب الأرجنتين نحو حلم التتويج بلقب كأس العالم، بعدما قاد منتخب بلاده للتأهل إلى المباراة النهائية، ليضرب موعدًا مع منتخب إسبانيا في مواجهة مرتقبة.

ومن المقرر أن تقام مباراة إسبانيا والأرجنتين في نهائي كأس العالم يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ميتلايف بمدينة نيوجيرسي، في لقاء ينتظر أن يشهد صراعًا قويًا على اللقب العالمي.