الدفاع الروسية: تعزيز قدرة القوات على الحركة والقدرات القتالية بزيادة المركبات المتنقلة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تعزيز قدرات القوات على الحركة والقدرات القتالية، من خلال زيادة عدد المركبات المتنقلة عالية الحركة في وحدات الهجوم بنسبة 30%.

وقال نائب وزير الدفاع الروسي الفريق أول ألكسندر سانشيك - في بيان نقلته الوزارة وتناقله الإعلام الروسي، اليوم الجمعة - إن تعزيز القدرات شمل زيادة استخدام الدراجات النارية والعربات الصغيرة ومركبات جميع التضاريس، بما يسهم في رفع كفاءة تحرك مجموعات القوات في الميدان.

وأضاف سانشيك أنه في إطار تطوير منظومة الإصلاح والترميم العسكري، جرى تزويد وحدات الصيانة بمعدات تكنولوجية حديثة، وتنظيم برامج تدريبية دورية ومتقدمة للفنيين؛ ما أدى إلى تقليص الوقت اللازم لإصلاح الأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة.

وأشار إلى أن الاستخدام المتكامل للأنظمة الروبوتية الأرضية والطائرات المسيرة، إلى جانب تحسين أساليب نقل الإمدادات، أسهم في زيادة حجم الشحنات التي يتم إيصالها إلى خطوط التماس القتالية بأكثر من الضعف.