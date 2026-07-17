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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملة تفتيشية مكبرة تغلق منشآت طبية مخالفة فى نجع حمادي

إغلاق منشآت طبية
إغلاق منشآت طبية
يوسف رجب

شنت الإدارة العامة لشؤون البيئة بمحافظة قنا، حملة تفتيشية مفاجئة، على عدد من المنشآت الطبية بمدينة نجع حمادي، تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، في إطار جهود المحافظة لمتابعة المنشآت الطبية والتأكد من التزامها بالاشتراطات البيئية والصحية.

وجاءت الحملة برئاسة أحمد محمود، نائب رئيس مركز ومدينة نجع حمادي، وبمشاركة بين الإدارة العامة لشؤون البيئة بقنا، برئاسة الكيميائية أماني صلاح، مدير عام شؤون البيئة، ومديرية الشئون الصحية بقنا برئاسة الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، وبإشراف الدكتور خالد همام، مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، وبالتعاون مع شرطة المرافق بمحافظة قنا.

وأسفرت الحملة المكثفة، عن اتخاذ إجراءات قانونية تجاه المنشآت غير الملتزمة بالقوانين البيئية والصحية، حيث تم تحرير 4 محاضر مخالفات بيئية لمعملين تحاليل ومركز أشعة وعيادة مسالك بولية، وذلك لعدم وجود وسيلة آمنة للتخلص من النفايات الطبية الخطرة.

كما اتخذت إدارة العلاج الحر الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشآت المخالفة لشروط الترخيص، وصدرت قرارات فورية بغلقها وفقاً للاختصاصات القانونية الممنوحة لها.

وشددت أماني صلاح، مدير عام شؤون البيئة، على استمرار هذه الحملات التفتيشية بصفة دورية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، وذلك لضمان تقديم خدمات طبية آمنة وصحية للمواطنين، والحد من أي مخاطر بيئية قد تهدد الصحة العامة.
 

قنا المنشآت الطبية نجع حمادي النفايات الطبية الصحة العامة أخبار قنا

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