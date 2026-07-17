الدفاع الروسية: نظام موحد لتدريب متخصصي المسيرات استفاد منه 8 آلاف فرد في 2026

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، إنشاء نظام موحد لتدريب متخصصي الطائرات المسيرة في البلاد، مشيرة إلى تدريب أكثر من 8 آلاف متخصص خلال النصف الأول من عام 2026.

وقالت الوزارة في بيان تناقله الإعلام الروسي إن نائب وزير الدفاع الروسي أليكسي كريفوروتشكو أكد خلال اجتماع للهيئة القيادية بالوزارة إنشاء نظام موحد لتدريب المتخصصين ووضع برامج تدريبية متخصصة، موضحاً أن مراكز التدريب نظمت دورات للعناصر الفردية والوحدات العسكرية بالكامل، تضمنت تدريبات على التنسيق القتالي باستخدام المعدات القياسية.

وأضاف البيان أن اجتماع الهيئة القيادية، الذي ترأسه وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، تناول تحديث القوات المسلحة الروسية، ودعم العمليات القتالية، وتطوير أنظمة الطائرات المسيرة، وتعزيز قدرات التصدي لوسائل الهجوم الجوي، إلى جانب تحسين منظومة الإمداد اللوجستي وضمان استمرار تزويد القوات بالأسلحة والمعدات الحديثة.

وأوضحت الوزارة أن الاجتماع بحث تطوير نظام التعليم العسكري، والدعم الطبي، وتحديث قطاعات البناء والعقارات، فضلاً عن إجراءات الدعم الاجتماعي للعسكريين وأسرهم.