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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

يطرح لأول مرة في معرض بغداد الدولي للكتاب.. الطبعة الثانية من «أسس الإخراج لمسرح الطفل» لعصام السيد

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب
جمال الشرقاوي

أعلنت دار حابي للنشر والتوزيع عن صدور الطبعة الثانية من كتاب «أسس الإخراج لمسرح الطفل.. دليل عملي للمسرح المدرسي» للمخرج الكبير عصام السيد، وذلك بعد نفاد الطبعة الأولى، في ظل الإقبال الذي شهده الكتاب من المخرجين والمعلمين والباحثين والمهتمين بالمسرح المدرسي ومسرح الطفل.
ومن المقرر أن تتوافر الطبعة الثانية بغلافها الجديد الذي صممه الفنان محمد جلال مصطفى، للمرة الأولى خلال مشاركة دار حابي في الدورة السادسة والعشرين من معرض بغداد الدولي للكتاب، الذي يقام خلال الفترة من 2 إلى 12 سبتمبر 2026.
وقال الدكتور محمد إبراهيم طعيمة، مدير دار حابي إن الكتاب يُعد واحدًا من أبرز المراجع العربية المتخصصة في إخراج مسرح الطفل، إذ يقدم رؤية علمية وعملية متكاملة تبدأ بالتعريف بمسرح الطفل وأهدافه التربوية، مرورًا بفهم طبيعة الجمهور، والكتابة الدرامية، ومبادئ الإخراج، واختيار الممثلين، وإدارة البروفات، وتقنيات الارتجال، وصولًا إلى توظيف الدراما في التعليم، ومسرحة المناهج، والعروض التفاعلية.
وأضاف: كما يضم الكتاب ملاحق تطبيقية تشمل دليلًا متكاملًا لإنتاج عروض مسرح الطفل، وخطة تدريب للممثل قبل العرض، إلى جانب قائمة واسعة من المراجع العربية والأجنبية، مشيرًا إلى أن إصدار الطبعة الثانية يأتي استجابةً للإقبال الذي حققته الطبعة الأولى، وحرصًا على إتاحة هذا المرجع المتخصص أمام العاملين في المسرح المدرسي، وطلاب كليات التربية النوعية والفنون، وكل المهتمين بمسرح الطفل في الوطن العربي.
وقال المخرج الكبير عصام السيد: "مسرح الطفل ليس مجرد وسيلة للترفيه، بل هو أحد أهم أدوات بناء الوعي وتنمية الخيال وصقل شخصية الأجيال الجديدة، وقد حرصت في هذا الكتاب على تقديم خبرة عملية تمتد لسنوات طويلة، بأسلوب يجمع بين الجانب الأكاديمي والتطبيق الميداني، حتى يكون مرجعًا يستفيد منه المخرج والمعلم والباحث وكل من يعمل في هذا المجال.
وأضاف: ويسعدني أن تصدر الطبعة الثانية بعد نفاد الأولى، وأن تكون انطلاقتها من معرض بغداد الدولي للكتاب، بما يمثله من قيمة ثقافية كبيرة في العالم العربي."

دار حابي للنشر أسس الإخراج لمسرح الطفل للمخرج الكبير عصام السيد المهتمين بالمسرح

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