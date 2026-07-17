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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الدفاع الروسية: ضرب موانئ وسفن أوكرانية بأسلحة دقيقة في ميناء أوديسا

ضرب موانئ وسفن أوكرانية
ضرب موانئ وسفن أوكرانية
أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن القوات المسلحة الروسية تواصل توجيه ضربات إلى الموانئ الأوكرانية والسفن التي تُستخدم لصالح القوات المسلحة الأوكرانية.

وذكرت الوزارة في بيان  أن القوات المسلحة الروسية واصلت اليوم ضرب الموانئ والسفن الأوكرانية التي تعمل لصالح القوات المسلحة الأوكرانية، مشيرة إلى تنفيذ ضربات باستخدام أسلحة جوية دقيقة.

وأضاف البيان أن طائرات مسيرة روسية استهدفت سفينة شحن في ميناء "يوجني" بمقاطعة أوديسا، قالت الوزارة إنها كانت تنقل إمدادات لصالح القوات المسلحة الأوكرانية.

أفادت وزارة الدفاع الروسية باستهداف خزانات للوقود ومواد التشحيم في ميناء أوديسا، مخصصة، بحسب البيان، لتزويد القوات الأوكرانية.

وأكدت الوزارة أن القوات الروسية تواصل عملياتها ضد أهداف مرتبطة بالجيش الأوكراني، في إطار العملية العسكرية الروسية المستمرة في أوكرانيا منذ فبراير 2022.

وزارة الدفاع الروسية القوات المسلحة الروسية الموانئ الأوكرانية

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