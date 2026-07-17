محمد هاني يخطف الأنظار بصورة رومانسية مع زوجته على إنستجرام| شاهد

تداول محمد هاني، لاعب النادي الأهلي، صورة جديدة عبر خاصية "استوري" على حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، ظهر خلالها برفقة زوجته حبيبة أبو الفتوح داخل سيارة، في لقطة رومانسية لاقت تفاعلًا واسعًا من متابعيه.

محمد هاني

وتُعد هذه من أحدث الإطلالات التي يشاركها محمد هاني مع زوجته، حيث اعتاد الثنائي الظهور معًا في مناسبات مختلفة منذ زواجهما في يونيو 2024، وسط اهتمام كبير من جماهير الأهلي ومتابعي اللاعب.

وحظيت الصورة بتفاعل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أبدى المتابعون إعجابهم باللقطة، مع تمنياتهم للاعب الأهلي بالتوفيق في مشواره داخل الملاعب وخارجها.