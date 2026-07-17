ميار شريف تتأهل إلى نصف نهائى بطولة ياش المفتوحة للتنس

تأهلت ميار شريف، لاعبة التنس المصرية، إلى الدور النصف النهائى ببطولة ياش المفتوحة للتنس، ذات 250 نقطة وذلك عقب فوز اللاعبة المصرية ، المصنفة رقم 97 عالميا، اليوم على الكازاخية يوليا بوتينتسيفا، المصنفة رقم 82 عالميا، بمجموعتين مقابل مجموعة بواقع 6-2 و3-6 و7-6 بالدور الربع النهائى.

وتواجه ميار شريف فى الدور المقبل الاوكرانية أوليكساندرا أولينيكوفا، المصنفة رقم 52 عالميا.

وتغلبت اللاعبة المصرية بالأدوار السابقة بالبطولة على الاسبانية كايتلين كيويفيدو، المصنفة رقم 100 عالميا ، بمجموعتين دون رد بواقع 6-3 و7-6 بالدور الثانى "16” وعلى المجرية دالما جالفى، المصنفة رقم 137 عالميا ، بمجموعتين دون رد بواقع 6-2 و6-0 بالدور الاول "32”.

وتقام البطولة برومانيا خلال الفترة من 12 وحتى 19 يوليو الجارى.