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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يقرر تعديل عقد محمد هاني ومنحه الراتب الأعلى

محمد هاني
محمد هاني
يمنى عبد الظاهر

أكد الإعلامي أمير هشام، أن محمد هاني ظهير أيمن فريق الأهلي والذي تألق مؤخرًا مع منتخب مصر الأول في كأس العالم 2026، يحظى بتقدير كبير من مسئولي القلعة الحمراء، وسوف يتم تعديل عقده ماليًا.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس عبر شاشة modern mti الفضائية: الأهلي سوف يقوم بمنح هاني الراتب الأعلى وفقًا لسقف التعاقدات، والذي يصل لـ25 مليون جنيه في الموسم بالإضافة للبنود والمكافآت التحفيزية الآخرى، وهو نفس الراتب المعروض على إمام عاشور.

وأضاف: الأهلي يرى أن محمد هاني يستحق التقدير بعد تألقه مؤخرًا، وهو اللاعب الأفضل في مركز الظهير الأيمن.

محمد هاني الأهلي منتخب مصر كأس العالم 2026 القلعة الحمراء إمام عاشور

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