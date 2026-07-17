الأهلي يقرر تعديل عقد محمد هاني ومنحه الراتب الأعلى

أكد الإعلامي أمير هشام، أن محمد هاني ظهير أيمن فريق الأهلي والذي تألق مؤخرًا مع منتخب مصر الأول في كأس العالم 2026، يحظى بتقدير كبير من مسئولي القلعة الحمراء، وسوف يتم تعديل عقده ماليًا.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس عبر شاشة modern mti الفضائية: الأهلي سوف يقوم بمنح هاني الراتب الأعلى وفقًا لسقف التعاقدات، والذي يصل لـ25 مليون جنيه في الموسم بالإضافة للبنود والمكافآت التحفيزية الآخرى، وهو نفس الراتب المعروض على إمام عاشور.

وأضاف: الأهلي يرى أن محمد هاني يستحق التقدير بعد تألقه مؤخرًا، وهو اللاعب الأفضل في مركز الظهير الأيمن.