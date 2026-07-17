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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الدفاع الكويتية: استهداف منشآت تابعة للجيش بمسيرات معادية أدى لإصابة أفراد بالقوة البرية

الدفاع الكويتية
الدفاع الكويتية
أ ش أ

قال المتحدث وزارة الدفاع الكويتية، العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان، إن القوات المسلحة الكويتية رصدت، منذ فجر اليوم، صواريخ باليستية وطائرات مسيرة معادية، داخل المجال الجوي الكويتي، وقد تم اعتراضها والتعامل معها.

وأضاف المتحدث - في تصريح صحفي اليوم - أن العدوان الإيراني الآثم أسفر عن استهداف عدد من المنشآت والمعسكرات التابعة للجيش الكويتي بطائرات مسيرة معادية؛ مما نتج عنه إصابة عدد من منتسبي القوة البرية الكويتية أثناء تنفيذ مهامهم، حيث تلقى المصابون الرعاية الطبية والعلاج اللازم، وحالتهم الصحية مستقرة.

وأشار إلى أنه جرى استهداف عدد من المنشآت الحيوية والمدنية أيضا، من بينها إحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه؛ مما أدى إلى اندلاع حريق وإلحاق أضرار بعدد من مرافق المحطة ووحدات توليد الطاقة الكهربائية، إلى جانب سقوط شظايا في عدد من المواقع بالبلاد، نتج عنها أضرار مادية، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

ولفت إلى أن القوات المسلحة تؤكد استمرارها في تنفيذ مهامها وواجباتها بكفاءة عالية، في إطار الجاهزية المستمرة والاستعداد الدائم، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادة الوطن وصون أمنه واستقراره، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يحفظ سلامة المواطنين والمقيمين.

وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان القوات المسلحة الكويتية

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