تفاصيل مفاوضات الأهلي مع دينامو زغرب لضم بقرار

كشفت تقارير صحفية، عن آخر تفاصيل مفاوضات الأهلي مع دينامو زغرب الكرواتي، للتعاقد مع الجزائري منصف بقرار.

وكتب الصحفي الجزائري سمير جبلي عبر منصة اكس: "الأهلي تقدم بالفعل بعرض للتعاقد مع المهاجم الجزائري منصف بقرار، وقد توصل الناديان إلى اتفاق، ولم يتبقَّ سوى الموافقة النهائية من اللاعب".

وتابع: "لكن خلال الساعات الأخيرة، أبدى ناديان من تركيا ونادٍ من إسبانيا اهتمامهم باللاعب، كما قد يتقدم النادي التركي بعرض رسمي أيضًا".

مفاوضات الأهلي

واختتم: "ومن المنتظر أن يتخذ اللاعب قراره النهائي خلال وقت قريب، وفي الوقت الحالي، يملك الأهلي الأفضلية في سباق التعاقد مع بقرار".