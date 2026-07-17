أمير هشام: الأهلي يوقع عقود صفقة منصف بقرار

أكد الإعلامي أمير هشام، أن الساعات الأخيرة شهدت مخاطبات مستمرة بين الأهلي ودينامو زغرب الكرواتي من أجل حسم صفقة الجزائري مهند بقرار، وجاءت تلك المراسلات لصياغة العقود النهائية من أجل إتمام الصفقة بشكل رسمي.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس عبر شاشة modern mti الفضائية: تمت مراجعة العقود بشكل رسمي بين الأهلي ودينامو زغرب، ومن المفترض أن خلال اللحظات الحالية يتم توقيع العقود الرسمية بين الناديين ليصبح منصف بقرار لاعبًا رسميًا في القلعة الحمراء.

وأضاف: الإعلان الرسمي سيكون وفقًا لاتفاق بين الناديين، وسيتم تحديد الوقت المناسب، ليكون منصف بقرار هو الصفقة الأجنبية الأولى للنادي الأهلي في الصيف الجاري.