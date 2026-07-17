إعلان قائمة منتخب مصر للسلاح المشاركة ببطولة العالم في هونج كونج

يستعد منتخب مصر للسلاح للمشاركة في بطولة العالم، المقرر إقامتها في هونج كونج خلال الفترة من 22 إلى 30 يوليو الجاري.

وتضم قائمة منتخب مصر لسيف المبارزة كلًا من محمد السيد، محمود السيد، يوسف شامل، محمود محسن على صعيد الرجال، فيما تضم قائمة السيدات كلًا من ناردين إيهاب، فرح محفوظ، آية شريف، لولوة سليمان.

أما قائمة منتخب سلاح الشيش فتضم كلًا من محمد حمزة، أمير أحمد، كريم مدحت،عبدالرحمن طلبة في منافسات الرجال، فيما تضم قائمة السيدات كلًا من سارة حسني، نهى هاني، لجين خالد.

ويمثل منتخب سلاح السيف في منافسات الرجال كل من زياد السيسي، محمد عامر، أدهم معتز، أحمد هشام، فيما يمثل منتخب السيدات كل من نجوى نوفل، العنود حجازي، ريناد الدكش.

ويقود منتخب سيف المبارزة فنيًا ساندرو كومو، بينما يقود تامر طاحون منتخب سلاح الشيش للرجال، ويتولى أندريا كوستا القيادة الفنية لمنتخب سلاح السيف.

ويرأس بعثة منتخب مصر الكابتن طارق الحسيني، رئيس الاتحاد المصري للسلاح، ويرافقه الدكتور أيمن غنيم مدير منتخبات السلاح في الاتحاد المصري كمدير إداري للبعثة، والدكتور مجدي الصباغ طبيبًا للبعثة، إلى جانب الدكتور أحمد عبدالغني والدكتورة غادة عاطف للعلاج الطبيعي.

كما يرافق البعثة الدكتور أحمد سمير نائب رئيس الاتحاد المصري بدعوة من الاتحاد الدولى لحضور اجتماعات لجنة الحكام بالاتحاد الدولي للسلاح بصفته رئيساً للجنة العليا للحكام بالاتحاد الإفريقي وايضاً حضور اجتماعات ال safe sport للجنة الأولمبية الدولية المقامة على هامش بطولة العالم.

وأكد الكابتن طارق الحسيني، رئيس الاتحاد المصري للسلاح ورئيس البعثة، أن الاتحاد يثق في قدرة أبطال مصر على تقديم مستويات قوية ومواصلة تحقيق النتائج المميزة على الساحة الدولية، متمنيًا التوفيق لجميع عناصر المنتخب في تمثيل مصر بأفضل صورة ممكنة.