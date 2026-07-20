محافظ الفيوم : توقيع بروتوكولات توأمة مع محافظات الجيزة ودمياط وأسيوط في مجال مدن التعلم

أعلن محافظ الفيوم الدكتور محمد هانئ غنيم، أن المحافظة وقعت بروتوكولات توأمة مع محافظات الجيزة ودمياط وأسيوط، في مجال مدن التعلم، وذلك تحت رعاية وزارة التنمية المحلية والبيئة.

وأوضح غنيم - في بيان اليوم - أن بروتوكولات التوأمة مع المحافظات الثلاثة تأتي في إطار توجه الدولة المصرية نحو إرساء ثقافة التعلم مدى الحياة، بوصفها أحد الدعائم الأساسية للتنمية المستدامة، وتعزيز أوجه التكامل والتعاون بين محافظات الجمهورية، من خلال التنسيق بينها لإبرام بروتوكولات توأمة في مجال مدن التعلم، ضمن مبادرة "أنا متعلم مدى الحياة" التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة، وذلك لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد والإمكانيات والخبرات المشتركة بين المحافظات.

وأضاف أن توقيع بروتوكولات التوأمة مع محافظات الجيزة ودمياط وأسيوط، يسهم في تعظيم الاستفادة من الممارسات الناجحة محلياً ودولياً، وبناء جسور معرفية مستدامة بين مدن التعلم التابعة لشبكة اليونسكو العالمية، بما يسهم في رفع تصنيف المدن عالمياً.

كما تهدف هذه البروتوكولات إلى توحيد الجهود وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجالات التعلم مدى الحياة، بما يسهم في بناء القدرات، وتحفيز الابتكار، وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، والوصول إلى شراكة استراتيجية مثمرة تحقق المصالح المشتركة وتعود بالنفع على أهالي هذه المحافظات.