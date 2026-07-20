حملة أمنية مشتركة للحد من ظاهرة النباشين وسط الإسكندرية

شنت محافظة الإسكندرية حملة أمنية موسعة للحد من ظاهرة النباشين، وذلك استجابةً لشكاوى المواطنين، وبالتنسيق بين مديرية أمن الإسكندرية ممثلة في شرطة البيئة والمسطحات، وضباط إدارة البحث الجنائي، وبمشاركة شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة.

تفاصيل الحملة

استهدفت الحملة إحدى البؤر الساخنة للنباشين التي رُصدت بها ممارسات من شأنها التأثير سلبًا على كفاءة منظومة النظافة وغلق كلي لأحد الشوارع، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين، في إطار دعم جهود الدولة للحفاظ على البيئة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات حسام الدين إمام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة، بضرورة تعزيز التعاون مع مختلف الجهات التنفيذية والأمنية للتصدي للممارسات السلبية التي تعوق كفاءة منظومة النظافة، بما يحقق بيئة أكثر نظافة ويحافظ على المظهر الحضاري لمحافظة الإسكندرية.

وأكد أحمد شحاته مدير إدارة الإعلام المركزية بشركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة، أن الحملات الأمنية المشتركة تمثل خطوة مهمة في مواجهة ظاهرة النباشين، لما تسببه من بعثرة للمخلفات وإهدار للجهود الكبيرة التي تبذلها فرق العمل يوميًا.

وأشار إلى أن استمرار التنسيق بين الشركة ومديرية أمن الإسكندرية والأجهزة التنفيذية وإدارة الرقابة والرصد البيئي يسهم في حماية منظومة النظافة وتحقيق الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين.

وجددت شركة نهضة مصر دعوتها للمواطنين إلى التعاون مع منظومة النظافة، وعدم تسليم المخلفات للنباشين، والإبلاغ عن أي ممارسات سلبية تؤثر على كفاءة الخدمة، بما يسهم في الحفاظ على نظافة الشوارع والارتقاء بجودة الحياة في محافظة الإسكندرية.