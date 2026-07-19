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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران: الولايات المتحدة تهاجم محطة نووية قيد الإنشاء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فرناس حفظي

اتهمت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية الأمريكيين بمهاجمة "محطة دارهافي للطاقة النووية قيد الإنشاء".

 ويبدو أن المحطة تقع في محافظة خوزستان جنوب غرب البلاد.

وفي وقت سابق، كشف تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، نقلته صحيفة معاريف الإسرائيلية، أن مسؤولين أمريكيين أعربوا عن قلقهم من التطور السريع في القدرات العسكرية الإيرانية، مؤكدين أن طهران عدّلت تكتيكاتها الهجومية لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية.

وأوضح التقرير أن إيران باتت تعتمد بشكل متزايد على صواريخ متطورة تتمتع بسرعات عالية وقدرة على المناورة أثناء الطيران، وهو ما يصعّب على أنظمة الاعتراض الأمريكية، بما في ذلك منظومة ثاد (THAAD)، رصدها والتعامل معها بفعالية.


وأشار المسؤولون إلى أن دقة الصواريخ الإيرانية وقدرتها على استهداف مواقع ومنشآت استراتيجية أثارت مخاوف متزايدة داخل واشنطن، وسط ترجيحات بأن تكون طهران قد حصلت على دعم استخباراتي وتقني في مجالات التوجيه والاستهداف من روسيا أو الصين، وهو ما لم يتم تأكيده رسميًا.


ويرى التقرير أن هذا التطور، إذا ثبتت صحته، يعكس تصاعدًا في مستوى التعاون العسكري بين إيران وكل من موسكو وبكين، بما يزيد من تعقيد التحديات الدفاعية التي تواجهها الولايات المتحدة وحلفاؤها في المنطقة.


وفي سياق متصل، علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مقتل جنديين أمريكيين في الأردن، مؤكدًا أن استمرار العمليات العسكرية يهدف إلى منع إيران من امتلاك سلاح نووي، مشددًا على أنه سيتواصل مع عائلتي الجنديين لتقديم التعازي.


 

منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محطة دارهافي للطاقة النووية محافظة خوزستان إيران مسؤولين أمريكيين

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