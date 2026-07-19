كيف تتجنب رفض الشحنات الزراعية؟.. الزراعة تقدم روشتة للمصدرين

نظم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، ورشة عمل متخصصة بمحافظة الشرقية تحت عنوان “أهمية متبقيات المبيدات وأثرها على إنتاج وتصدير الفاصوليا الخضراء والفلفل والخيار في مصر”، وذلك في إطار توجيهات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبمتابعة الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، لتعزيز منظومة الإرشاد الزراعي ودعم المنتجين والمصدرين ورفع كفاءة سلاسل إنتاج وتصدير الحاصلات الزراعية.

وجاءت ورشة العمل بالتعاون مع جمعية كروب لايف مصر، وبمشاركة الإدارة المركزية للحجر الزراعي، والإدارة المركزية للمكافحة ووقاية النبات بقطاع الخدمات الزراعية، وبالتنسيق مع مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية، وذلك ضمن خطة المعمل لنقل أحدث الخبرات العلمية والفنية إلى مواقع الإنتاج الزراعي، وتقديم الدعم المباشر لصغار ومتوسطي المنتجين والمصدرين، بما يسهم في تحسين جودة المحاصيل الزراعية، وتقليل الفاقد، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية، بما يتوافق مع مستهدفات الدولة في تنمية الصادرات الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي.

وشهد افتتاح فعاليات الورشة حضور الأستاذة الدكتورة هند عبد اللاه، مدير المعمل، والمهندس عماد جنجن، مدير مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية، والمهندس عمرو موسى ممثل جمعية كروب لايف مصر، إلى جانب عدد من القيادات الزراعية والباحثين والمتخصصين.

ومن جهتها أكدت الدكتورة هند عبد اللاه، مدير المعمل أن تنظيم هذه الورشة يعكس التزام المعمل بدوره المجتمعي إلى جانب دوره الفني، مشيرة إلى أن التواصل المباشر مع المنتجين والمصدرين في مناطق الإنتاج يمثل أحد أهم محاور تطوير منظومة الإنتاج والتصدير، حيث يتيح التعرف على التحديات الفعلية التي تواجه العاملين بالقطاع الزراعي والعمل على تقديم الحلول العلمية والعملية المناسبة.

وأوضحت أن الهدف الرئيسي من الورشة يتمثل في رفع كفاءة منتجي ومصدري محاصيل الفاصوليا الخضراء والفلفل والخيار بمحافظة الشرقية، وتعريفهم بأحدث الممارسات الزراعية السليمة، والضوابط المتعلقة بمتبقيات المبيدات، بما يضمن إنتاج غذاء آمن للسوق المحلية، ومنتجات زراعية مطابقة لاشتراطات الأسواق الخارجية، الأمر الذي يسهم في الحد من رفض الشحنات التصديرية وتعزيز سمعة الصادرات المصرية.

وأضافت أن اختيار محافظة الشرقية لاستضافة هذه الورشة جاء انطلاقًا من مكانتها الزراعية المتميزة، حيث تُعد من أكبر المحافظات المصرية من حيث المساحة المزروعة والإنتاج الزراعي، وتتميز بتنوع كبير في محاصيل الخضر والفاكهة والمحاصيل الحقلية، مما يجعلها من المحافظات ذات الأهمية الاستراتيجية في منظومة الإنتاج الزراعي والتصدير.

واوضحت أن المعمل يحرص على تنفيذ هذه الفعاليات بالشراكة مع الجهات المعنية بالقطاع الزراعي، بما يسهم في نقل المعرفة العلمية مباشرة إلى المنتجين والمصدرين، وتعزيز تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة، وتحسين جودة وسلامة المنتجات الزراعية، بما ينعكس إيجابًا على زيادة العائد الاقتصادي للمزارعين والمصدرين، ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الدولية.

وأشارت إلى أن هذه الورش تعتمد على مشاركة نخبة من خبراء المعمل ومركز البحوث الزراعية والمتخصصين في مختلف المجالات، بهدف تقديم محتوى علمي وتطبيقي يواكب أحدث التطورات العالمية في مجال سلامة الغذاء ومتطلبات التصدير.

وتضمن البرنامج العلمي للورشة مجموعة من المحاضرات المتخصصة، تناولت أهم الآفات التي تصيب محاصيل الفاصوليا الخضراء والفلفل والخيار، وأحدث برامج المكافحة المتكاملة للحد من تأثيرها، إلى جانب استعراض الأهمية الاقتصادية لهذه المحاصيل ودورها في دعم الصادرات الزراعية المصرية.

واشتملت المحاضرات على شرح مفهوم متبقيات المبيدات، وأثرها على جودة المنتجات الزراعية وإمكانية نفاذها إلى الأسواق الخارجية، مع توضيح أحدث التشريعات والاشتراطات الدولية المنظمة لهذا الملف، وأهمية الالتزام بفترات الأمان والاستخدام المسؤول للمبيدات، كما تناول البرنامج أيضًا أساليب سحب العينات بصورة صحيحة، وأهمية اتباع الإجراءات العلمية المعتمدة للحصول على نتائج دقيقة لاختبارات متبقيات المبيدات، بما يساعد المنتجين والمصدرين على اتخاذ القرارات المناسبة قبل الحصاد والتسويق.

واستعرضت ورشة العمل أفضل ممارسات ما بعد الحصاد، وطرق التداول والنقل والتعبئة والتخزين، ودورها في الحفاظ على جودة المحاصيل وتقليل الفاقد أثناء مراحل سلسلة الإمداد، فضلًا عن توضيح أهمية تطبيق منظومة تكويد المزارع، باعتبارها أحد أهم متطلبات التصدير، لما لها من دور في تعزيز إمكانية تتبع المنتج، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية، وزيادة ثقة الأسواق العالمية في المنتجات المصرية.

وشهدت الورشة مشاركة واسعة تجاوزت 80 مشاركًا من منتجي ومصدري الحاصلات الزراعية، إلى جانب عدد من الاستشاريين والخبراء من الجامعات والمراكز البحثية، فضلًا عن مشاركة عدد من طلاب كليات الزراعة، بما يعكس الاهتمام المتزايد بنشر ثقافة سلامة الغذاء وتعزيز المعرفة العلمية لدى مختلف الفئات العاملة في القطاع الزراعي.

ويُذكر أن هذه الورشة تعد الثالثة التي ينظمها المعمل بمحافظة الشرقية خلال عام واحد، بعد النجاح الذي حققته ورشتا العمل السابقتان لمحصولي الطماطم والموالح، كما تأتي ضمن سلسلة متكاملة من الورش التدريبية والإرشادية التي ينفذها المعمل بالتعاون مع جمعية كروب لايف مصر في مختلف محافظات الجمهورية، والتي شملت محاصيل استراتيجية وتصديرية مهمة مثل الموالح، المانجو، والعنب، والفراولة، والبطاطس، والبصل، والثوم، وغيرها. نظم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، ورشة عمل متخصصة بمحافظة الشرقية تحت عنوان "أهمية متبقيات المبيدات وأثرها على إنتاج وتصدير الفاصوليا الخضراء والفلفل والخيار في مصر".

وجاءت ورشة العمل بالتعاون مع جمعية كروب لايف مصر، وبمشاركة الإدارة المركزية للحجر الزراعي، والإدارة المركزية للمكافحة ووقاية النبات بقطاع الخدمات الزراعية، وبالتنسيق مع مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية، وذلك ضمن خطة المعمل لنقل أحدث الخبرات العلمية والفنية إلى مواقع الإنتاج الزراعي، وتقديم الدعم المباشر لصغار ومتوسطي المنتجين والمصدرين، بما يسهم في تحسين جودة المحاصيل الزراعية، وتقليل الفاقد، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية، بما يتوافق مع مستهدفات الدولة في تنمية الصادرات الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي.

وشهد افتتاح فعاليات الورشة حضور الأستاذة الدكتورة هند عبد اللاه، مدير المعمل، والمهندس عماد جنجن، مدير مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية، والمهندس عمرو موسى ممثل جمعية كروب لايف مصر، إلى جانب عدد من القيادات الزراعية والباحثين والمتخصصين.

ومن جهتها أكدت الدكتورة هند عبد اللاه، مدير المعمل أن تنظيم هذه الورشة يعكس التزام المعمل بدوره المجتمعي إلى جانب دوره الفني، مشيرة إلى أن التواصل المباشر مع المنتجين والمصدرين في مناطق الإنتاج يمثل أحد أهم محاور تطوير منظومة الإنتاج والتصدير، حيث يتيح التعرف على التحديات الفعلية التي تواجه العاملين بالقطاع الزراعي والعمل على تقديم الحلول العلمية والعملية المناسبة.

وأوضحت أن الهدف الرئيسي من الورشة يتمثل في رفع كفاءة منتجي ومصدري محاصيل الفاصوليا الخضراء والفلفل والخيار بمحافظة الشرقية، وتعريفهم بأحدث الممارسات الزراعية السليمة، والضوابط المتعلقة بمتبقيات المبيدات، بما يضمن إنتاج غذاء آمن للسوق المحلية، ومنتجات زراعية مطابقة لاشتراطات الأسواق الخارجية، الأمر الذي يسهم في الحد من رفض الشحنات التصديرية وتعزيز سمعة الصادرات المصرية.

وأضافت أن اختيار محافظة الشرقية لاستضافة هذه الورشة جاء انطلاقًا من مكانتها الزراعية المتميزة، حيث تُعد من أكبر المحافظات المصرية من حيث المساحة المزروعة والإنتاج الزراعي، وتتميز بتنوع كبير في محاصيل الخضر والفاكهة والمحاصيل الحقلية، مما يجعلها من المحافظات ذات الأهمية الاستراتيجية في منظومة الإنتاج الزراعي والتصدير.

واوضحت أن المعمل يحرص على تنفيذ هذه الفعاليات بالشراكة مع الجهات المعنية بالقطاع الزراعي، بما يسهم في نقل المعرفة العلمية مباشرة إلى المنتجين والمصدرين، وتعزيز تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة، وتحسين جودة وسلامة المنتجات الزراعية، بما ينعكس إيجابًا على زيادة العائد الاقتصادي للمزارعين والمصدرين، ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الدولية.

وأشارت إلى أن هذه الورش تعتمد على مشاركة نخبة من خبراء المعمل ومركز البحوث الزراعية والمتخصصين في مختلف المجالات، بهدف تقديم محتوى علمي وتطبيقي يواكب أحدث التطورات العالمية في مجال سلامة الغذاء ومتطلبات التصدير.

وتضمن البرنامج العلمي للورشة مجموعة من المحاضرات المتخصصة، تناولت أهم الآفات التي تصيب محاصيل الفاصوليا الخضراء والفلفل والخيار، وأحدث برامج المكافحة المتكاملة للحد من تأثيرها، إلى جانب استعراض الأهمية الاقتصادية لهذه المحاصيل ودورها في دعم الصادرات الزراعية المصرية.

واشتملت المحاضرات على شرح مفهوم متبقيات المبيدات، وأثرها على جودة المنتجات الزراعية وإمكانية نفاذها إلى الأسواق الخارجية، مع توضيح أحدث التشريعات والاشتراطات الدولية المنظمة لهذا الملف، وأهمية الالتزام بفترات الأمان والاستخدام المسؤول للمبيدات، كما تناول البرنامج أيضًا أساليب سحب العينات بصورة صحيحة، وأهمية اتباع الإجراءات العلمية المعتمدة للحصول على نتائج دقيقة لاختبارات متبقيات المبيدات، بما يساعد المنتجين والمصدرين على اتخاذ القرارات المناسبة قبل الحصاد والتسويق.

واستعرضت ورشة العمل أفضل ممارسات ما بعد الحصاد، وطرق التداول والنقل والتعبئة والتخزين، ودورها في الحفاظ على جودة المحاصيل وتقليل الفاقد أثناء مراحل سلسلة الإمداد، فضلًا عن توضيح أهمية تطبيق منظومة تكويد المزارع، باعتبارها أحد أهم متطلبات التصدير، لما لها من دور في تعزيز إمكانية تتبع المنتج، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية، وزيادة ثقة الأسواق العالمية في المنتجات المصرية.

وشهدت الورشة مشاركة واسعة تجاوزت 80 مشاركًا من منتجي ومصدري الحاصلات الزراعية، إلى جانب عدد من الاستشاريين والخبراء من الجامعات والمراكز البحثية، فضلًا عن مشاركة عدد من طلاب كليات الزراعة، بما يعكس الاهتمام المتزايد بنشر ثقافة سلامة الغذاء وتعزيز المعرفة العلمية لدى مختلف الفئات العاملة في القطاع الزراعي.

ويُذكر أن هذه الورشة تعد الثالثة التي ينظمها المعمل بمحافظة الشرقية خلال عام واحد، بعد النجاح الذي حققته ورشتا العمل السابقتان لمحصولي الطماطم والموالح، كما تأتي ضمن سلسلة متكاملة من الورش التدريبية والإرشادية التي ينفذها المعمل بالتعاون مع جمعية كروب لايف مصر في مختلف محافظات الجمهورية، والتي شملت محاصيل استراتيجية وتصديرية مهمة مثل الموالح، المانجو، والعنب، والفراولة، والبطاطس، والبصل، والثوم، وغيرها.