انقلاب عبارة تحمل 116 راكباً قبالة سواحل جويانا

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تعرضت عبارة عليها 116 راكبًا للانقلاب، اليوم /الأحد/ قبالة ساحل جويانا الواقعة في شمال أمريكا الجنوبية، وأطلقت السلطات عملية بحث وإنقاذ واسعة النطاق تمكنت من إنقاذ 50 شخصًا حتى الآن.

وصرح وزير الأشغال العامة، خوان إدجيل، بأن تواصل فرق البحث والإنقاذ تمشيط المنطقة، بحسب ما نقله موقع " نيوز روم" الإخباري المحلي.

وقال الوزير إن العبارة "باريما" أطلقت نداء استغاثة أثناء رحلتها المتجهة إلى مقاطعة بورتو كايتوما في شمال غرب البلاد وعلى متنها 116 راكبًا، بالإضافة إلى طاقمها.

وأضاف إدجيل: "بدأت عمليات الطوارئ باستخدام موارد حكومية وخاصة، ولا تزال هذه العمليات جارية".