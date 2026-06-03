انطلاق مؤتمر شباب منظمة التعاون الإسلامي لريادة الأعمال بإسطنبول

انطلقت اليوم في مدينة إسطنبول التركية أعمال مؤتمر شباب دول منظمه التعاون الاسلامي لرياده الاعمال .

و يشارك الأستاذ الدكتور عمرو الليثي، رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي (OSBU)، في المؤتمر شباب منظمة التعاون الإسلامي لريادة الأعمال، الذي انطلقت أعماله صباح اليوم في مدينة إسطنبول، في مركز إسطنبول المالي ، بمشاركة رفيعة المستوى لعدد من وزراء المالية والاقتصاد والصناعة من دول منظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب كبار المسؤولين وممثلي المؤسسات الاقتصادية والتنموية والمنظمات الإقليمية والدولية.

يمثل الاتحاد في المؤتمر ، الذي ينعقد أعماله لمدة يومين وفد رفيع برئاسة الأستاذ الدكتور عمرو الليثي، رئيس الاتحاد، ويضم السيدة روان القطيشات، مديرة العلاقات الخارجية، وذلك في إطار حرص الاتحاد على دعم المبادرات الهادفة إلى تمكين الشباب.

تضمنت الجلسة الافتتاحية كلمات هامة ألقاها السيد طه آيهان، رئيس المنتدى الإسلامي للتعاون الشبابي (ICYF)، السيد أحمد إحسان إردم، الرئيس التنفيذي لمركز إسطنبول المالي، السيد ناغي جباروف، المدير العام لإدارة الشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، و السيد فرهاد حاجييف، نائب وزير الشباب والرياضة في جمهورية أذربيجان، و السيد باكير بولاط، نائب رئيس مكتب الاستثمار والتمويل برئاسة جمهورية تركيا، إلى جانب السيد داود غول، والي إسطنبول، و سعادة السفير جينك اوراز سفير بوزارة الخارجية في جمهورية تركيا، ، ومعالي الدكتور انس امين اوغلوا نائب وزير الشباب والرياضة في جمهورية تركيا ، السيد زكريا جوشتو ..نائب وزير الصناعه والتكنولوجيا في تركيا .

تناولت الكلمات سبل دعم ريادة الأعمال والابتكار وتمكين الشباب من قيادة التنمية الاقتصادية في العالم الإسلامي.

يهدف المؤتمر إلى تعزيز ثقافة ريادة الأعمال والابتكار بين الشباب، ودعم المشروعات الناشئة، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في دول العالم الإسلامي.