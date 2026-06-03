قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع الحرارة والرطوبة مصحوبة بفرص أمطار.. تحذيرات الأرصاد من طقس اليوم
المطران سامي فوزي: دخول العائلة المقدسة مصر مناسبة روحية ووطنية.. ويطالب بـ 1 يونيو عيداً قوميا
«خطة النواب» توافق على موازنة التنمية المحلية بـ4.487 مليار جنيه للعام المالي الجديد
أحمد موسي عن واقعة صبري نخنوخ: لا تهاون مع أي شخص مهما بلغت شبكة علاقاته
ضبط المتهمين بالتعدي على عاطل وأسرته في دار السلام
بعد عيد الأضحى.. 3 أيام متصلة إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالدولة
الطماطم بـ 20 جنيه.. خبر سار للمواطنين بشأن أسعار السلع
بعد المقطع المخل.. محافظ القليوبية يلغي ندب مدير التعليم الإعدادي ويقرر إيقافه عن العمل وإحالته للتحقيق
منال عوض تتابع مع محافظ القاهرة ملفات النظافة والبناء المخالف وتطوير سوق العتبة ومصر الجديدة
مصر تدين استهداف مطار الكويت الدولي وتؤكد تضامنها الكامل معها
خالد الغندور يطرح سؤالا مهما لجماهير الزمالك
موازنة النواب تناقش تحصيل رسم 100 جنيه عند مغادرة مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انطلاق مؤتمر شباب منظمة التعاون الإسلامي لريادة الأعمال بإسطنبول

مؤتمر شباب منظمة التعاون الإسلامي
مؤتمر شباب منظمة التعاون الإسلامي
أ ش أ

 انطلقت اليوم في مدينة إسطنبول التركية أعمال مؤتمر شباب دول منظمه التعاون الاسلامي لرياده الاعمال .

و يشارك الأستاذ الدكتور عمرو الليثي، رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي (OSBU)، في المؤتمر شباب منظمة التعاون الإسلامي لريادة الأعمال، الذي انطلقت أعماله صباح اليوم في مدينة إسطنبول، في مركز إسطنبول المالي ، بمشاركة رفيعة المستوى لعدد من وزراء المالية والاقتصاد والصناعة من دول منظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب كبار المسؤولين وممثلي المؤسسات الاقتصادية والتنموية والمنظمات الإقليمية والدولية.

يمثل الاتحاد في المؤتمر ، الذي ينعقد أعماله لمدة يومين وفد رفيع برئاسة الأستاذ الدكتور عمرو الليثي، رئيس الاتحاد، ويضم السيدة روان القطيشات، مديرة العلاقات الخارجية، وذلك في إطار حرص الاتحاد على دعم المبادرات الهادفة إلى تمكين الشباب.

تضمنت الجلسة الافتتاحية كلمات هامة ألقاها السيد طه آيهان، رئيس المنتدى الإسلامي للتعاون الشبابي (ICYF)، السيد أحمد إحسان إردم، الرئيس التنفيذي لمركز إسطنبول المالي، السيد ناغي جباروف، المدير العام لإدارة الشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، و السيد فرهاد حاجييف، نائب وزير الشباب والرياضة في جمهورية أذربيجان، و السيد باكير بولاط، نائب رئيس مكتب الاستثمار والتمويل برئاسة جمهورية تركيا، إلى جانب السيد داود غول، والي إسطنبول، و سعادة السفير جينك اوراز سفير بوزارة الخارجية في جمهورية تركيا، ، ومعالي الدكتور انس امين اوغلوا نائب وزير الشباب والرياضة في جمهورية تركيا ، السيد زكريا جوشتو ..نائب وزير الصناعه والتكنولوجيا في تركيا .

تناولت الكلمات سبل دعم ريادة الأعمال والابتكار وتمكين الشباب من قيادة التنمية الاقتصادية في العالم الإسلامي.

يهدف المؤتمر إلى تعزيز ثقافة ريادة الأعمال والابتكار بين الشباب، ودعم المشروعات الناشئة، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في دول العالم الإسلامي.

إسطنبول التركية أعمال مؤتمر شباب دول منظمه التعاون الاسلامي منظمه التعاون الاسلامي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

توفيق عبد الحميد وسهام جلال

ماتت من ساعات ولا من سنين.. رد فعل صادم من توفيق عبدالحميد على وفاة سهام جلال

سارة خليفة

سارة خليفة أمام المحكمة بتهمة هتك عرض سائقها

مدير التعليم الإعدادي

بسبب فيديو ولية الأمر .. إقالة مدير التعليم الإعدادي بالقليوبية وايقافه عن العمل

الدواجن

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالأسواق

معاشات

موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات | تفاصيل

إف 15

من سماء الكويت إلى عمق إيران.. طيار أمريكي يسقط مرتين بمقاتلة «إف 15» خلال 30 يومًا من الحرب

دومفريس

ريال مدريد يقترب من حسم اتفاقه مع الهولندي «دومفريس» .. وليفربول يترقب

صلاح مصدق

«أنا معرفكش ونتكلم بعدين».. وكيل أعمال «صلاح مصدق» يروي تفاصيل أزمته مع الزمالك

ترشيحاتنا

عبد الله جمعة

نصف مليون دولار.. عبد الله جمعة يستعد لشكوى الزمالك في المحكمة الرياضية الدولية

الأهلي

شوبير يكشف موقف الأهلي من عودة اللاعبين المعارين

كوكا

شوبير يكشف تفاصيل العرض الكرواتي لـ أحمد نبيل كوكا

بالصور

وداعًا حبيبة الملايين .. فولكس فاجن تُودّع أشهر سياراتها للأبد

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

إزالة 22 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

من داخل مركز السيطرة.. محافظ الشرقية يتابع أعمال النظافة والتجميل

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

هل الصمت في الخلافات الزوجية حل أم مشكلة؟.. إخصائي صحة نفسية يوضح

هل الصمت في الخلافات الزوجية حل أم مشكلة؟
هل الصمت في الخلافات الزوجية حل أم مشكلة؟
هل الصمت في الخلافات الزوجية حل أم مشكلة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

وائل الغول

وائل الغول يكتب : مكالمة الأوغاد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : أم صلاح والحارة الضيقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الأمان والونس والعفوية .. الثالوث الذي يحفظ الحب حيًا

المزيد