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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

غزة تحت القصف.. شهيدة و15 مصابا في قصف الاحتلال لخان يونس

العدوان الإسرائيلي على غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
قسم الخارجي

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين فجر اليوم الجمعة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي جنوب غرب خان يونس بجنوب قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن الشهيدة بشرى هاني حسن البراهمة (18 عاما)، و15 إصابة وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي، إثر قصف طائرة مسيرة للاحتلال جنوب غرب خان يونس.

يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، على الرغم من وقف إطلاق النار المعلن في أكتوبر الماضي، حيث ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 72,956 شهيدا، و173,043 مصابين، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023.

وأشارت المصادر الطبية في غزة، في بيان أمس الخميس إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى  947، وإجمالي الإصابات إلى 2,935، فيما جرى انتشال 781 جثمانا.

وأوضحت المصادر ذاتها، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

غزة تحت القصف خان يونس الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة مجمع ناصر الطبي

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