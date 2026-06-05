قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محامي المجني عليها بواقعة فيديو مسؤول تعليم القليوبية: إخلاء سبيل موكلتي دون توجيه اتهامات لها
خلال منتدى التعليم التقني|تجهيز اتفاقيات لفتح مدارس فنية تكنولوجية جديدة بشراكات دولية
رسالة مصرية حازمة.. القاهرة ترفض أي مساس بسيادة الصومال ووحدة أراضيه
إنجاز تاريخي ينتظر حسام حسن في كأس العالم 2026.. ما هو؟
جهود مكثفة لانتشال جثمان طفل غارق فى مياه النيل بـ قنا
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الجمعة.. فيديو
نتيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي محافظة الجيزة 2026 ..بالرقم القومي
14 يونيو .. تحديث بيانات بطاقات التموين الموقوفة إلكترونيا لعودة الدعم
الشيوخ يناقش خطة التنمية والموازنة العامة للدولة ويستعرض 7 تقارير للجان النوعية
القاهرة والرياض والدوحة على خط واحد.. مشاورات لاحتواء انفجار الأوضاع في إيران والسودان
آخر تحديث لسعر الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة 5 يونيو 2026
العدوان مستمر.. جيش الاحتلال يصدر تحذيرات بالإخلاء لثلاث قرى بجنوب لبنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آخر تحديث لسعر الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة 5 يونيو 2026

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
محمد صبيح

شهد سعر الدولار استقرارا مع أول تعاملات له اليوم الجمعة 5-6-2026؛ وذلك التوازي مع تعطل العمل في البنوك.

إجازة البنوك

وعطل البنك المركزي المصري العمل في البنوك اعتبارا من اليوم الجمعة وحتي مساء غدا السبت  بمناسبة مواعيد الراحة الأسبوعية في الجهاز المصرفي.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم 

وأظهرت تداولات الدولار ثباتاً من دون تغيير علي مستوي الجهاز المصرفي .

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي 51.77 جنيها للشراء و 51.87 جنيها للبيع.

أقل سعر دولار

وسجل أقل سعر الدولار 51.67 جنيها للشراء و 51.77 جنيها للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

وصل ثاني أقل سعر دولار 51.75 جنيها للشراء و 51.75 جنيها للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول، بيت التمويل الكويتي،الكويت الوطني".

سعر الدولار

متوسط سعر الدولار

وبلغ متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 51.77 جنيها للشراء و 51.87 جنيها للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، التجاري الدولي  CIBـالعربي الافريقي، المصرف المتحد، ميد بنك، الأهلي المصري، نكست، HSBC، التعمير والاسكان،نكست، المصري الخليجي،فيصل الاسلامي".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 51.80 جنيها للشراء و 51.9 جنيها للبيع في بنوك " الإسكندرية، مصر، الأهلي الكويتي، قناة السويس، سايب"

سعر الدولار اليوم

أعلي سعر دولار

بلغ أعلي سعر دولار أمام الجنيه 51.95 جنيها للشراء و 52.05 جنيها للبيع في المصرف العربي الدولي.

وبلغ ثاني أعلي سعر دولار 51.92 جنيها للشراء و 52.02 جنيها للبيع.

سعر الدولار البنك المركزي المصري الدولار سعر الدولار في البنك المركزي متوسط سعر الدولار في البنك المركزي أقل سعر الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كاف

الكاف يفجر مفاجأة بشأن دوري أبطال أفريقيا .. ويحسم الجدل رسميًا

العقارين

العمارات مالت .. إخلاء عاجل لسكان عقارين في كفر طهرمس

بائع الجرائد

معرفكش يا شحات.. بائع الجرائد ضحية السرقة بحلوان باكيًا: بنتي متبرية مني

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2026.. الشروط والخطوات المطلوبة

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2026.. الشروط والخطوات المطلوبة

صلاح مصدق

إنفراجة في أزمة الزمالك وصلاح مصدق| تفاصيل جديدة

الجنيه الذهب

نزل 960 جنيها..تفاصيل سعر الجنيه الذهب مساء اليوم

البرج أثناء اخلاؤه

إخلاء برج سكني آيل للسقوط في الجيزة

سعر الذهب

5704 جنيهات.. آخر تحديث لأوسط عيار ذهب في تداولات الصاغة..اليوم

ترشيحاتنا

منتخب مصر

منتخب مصر يضع اللمسات الأخيرة استعدادًا للمواجهة التاريخية أمام البرازيل

إنريكي ريكيلمي، المرشح لرئاسة ريال مدريد

هالاند يشعل انتخابات ريال مدريد.. ريكيلمي يتمسك بوعده ويكشف مفاجأة بشأن عقد نجم مانشستر سيتي

الاهلي

أبرز المرشحين لقيادة الأهلي خلفا لتوروب

بالصور

فستان لافت.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهورها الأخير

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

فيديو

سهام جلال

لم نتجاهلها.. السقا وكرارة يردان على الاتهامات بعد وفاة سهام جلال

نادي الزمالك

إيقاف القيد يطارد الزمالك.. 17 قضية و300 مليون جنيه تهدد النادي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

المزيد