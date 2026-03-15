وائل عبد العزيز يسخر من شائعة حبسه 10 أشهر

سخر الفنان وائل عبد العزيز من خير حبسه لمدة ١٠ اشهر بسبب قضية سب وقذف

وكتب وائل من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" الله طب مش تقولولي عشان اروح ازورني واجبلي عيش وحلاوه .. حد يحبس حد وهو نايم كده مش تستني اصحي طيب وبعدين انا اسب وانا نايم براحتي يا عم

هما قصدهم علي أحمد اكيد شكلهم زعلوا علي مني 🤭 حلوه الصحافه الجديده الي بتندمج مع الفرجه دي 🤪

اهلا بيك يا محمد يا مملوك وقعت مع الشخص الغلط صدقني انا غيرهم خالص 🤌

#وننسي_اللي_كان يتحول الي حقيقه



مسلسل «وننسى اللي كان» من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخيبري، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، كل من: شيرين رضا، خالد سرحان، منة فضالي، محمود ياسين جونيور، محمد لطفي، محمود حافظ، وإيهاب فهمي.

ويناقش «وننسى اللي كان» كواليس النجاح على المستويين النفسي والعاطفي، طارِحًا تساؤلات جوهرية حول قدرة الإنسان على تجاوز ماضيه، والثمن الذي قد يضطر لدفعه من أجل الحفاظ على مكانته في القمة.