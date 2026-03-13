الكشف عن لوتس Eletre X الهجينة .. وهذا سعرها عالميا

كشفت شركة لوتس عن طرازها الجديد Lotus Eletre X، وهو نموذج يجمع بين الطابع الرياضي والتقنيات الحديثة في منظومة الحركة، مع باقة كبيرة من التجهيزات.

يعتمد التصميم الخارجي للسيارة على خطوط حادة ولمسات ديناميكية مع واجهة أمامية بارزة تبرز فيها المصابيح ذات التصميم الحاد التي تعكس الهوية الحديثة للعلامة البريطانية.

كما يأتي الطراز الجديد مزوداً بمجموعة من العناصر التقنية التي تهدف إلى تعزيز تجربة القيادة، في إطار توجه الشركة نحو تطوير سيارات تجمع بين الأداء العالي والأنظمة المتطورة.

لوتس Eletre X ومنظومة هجينة عالية الأداء

تعتمد سيارة لوتس على نظام دفع هجين قابل للشحن الخارجي يجمع بين محرك احتراق داخلي ومحرك كهربائي، وهو نظام مصمم لتقديم أداء قوي مع كفاءة أفضل في استهلاك الطاقة.

وتصل القوة الإجمالية للمنظومة إلى نحو 700 كيلوواط، ما يعادل 952 حصاناً، مع عزم دوران يبلغ 935 نيوتن متر، ويرتبط نظام الدفع بناقل حركة أوتوماتيكي عالي الأداء.

تسارع لوتس Eletre X

تستطيع لوتس Eletre X الانطلاق من وضع السكون وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.3 ثانية فقط، ويضع هذا الرقم السيارة ضمن فئة السيارات ذات التسارع العالي في قطاع المركبات الهجينة، كما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى نحو 230 كيلومتراً في الساعة.

بطارية ومدى لوتس Eletre X

تعتمد السيارة على بطارية بسعة 70 كيلوواط ساعة، وهي بطارية تدعم تشغيل المحرك الكهربائي وتوفر مدى قيادة كهربائياً يصل إلى نحو 350 كيلومتراً في ظروف القيادة المثالية، كما تدعم منظومة الدفع الهجينة خزان وقود بسعة 52 لتراً، ما يسمح بزيادة المسافة الإجمالية التي يمكن للسيارة قطعها عند الجمع بين الطاقة الكهربائية والوقود التقليدي.

سعر لوتس Eletre X في الأسواق العالمية

تطرح لوتس سيارتها الجديدة في الأسواق العالمية ضمن فئة السيارات الرياضية الهجينة عالية الأداء، حيث يبدأ سعر الطراز من نحو 100 ألف يورو تقريباً.