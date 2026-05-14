سعر لكزس ES موديل 2026 في السعودية | مواصفات وصور

كشفت شركة لكزس عن طرازها الجديد لكزس ES موديل 2026، وتنتمي ES لفئة السيارات السيدان الفاخرة، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

مواصفات لكزس ES موديل 2026

زودت سيارة لكزس ES موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، شاشة تعمل باللمس مقاس 14 بوصه، وبها قوائم قابلة للتخصيص، وبها قائمة التحكم السريع، وبها نظام لاسلكي من ابل كار بلاي و اندرويد اوتو ، وبها تطبيق سبوتيفاي (Spotify) مباشرة في النظام.

بالاضافة إلي ان سيارة لكزس ES موديل 2026 بها، كاميرا داش كام، وبها كاميرا لتسجيل وتخزين مقاطع الفيديو بشكل مستمر، وبها نظام ملاحة تلقائي يحدد نقاط الشحن وتخطيط المسارات بناء على حالة البطارية الحالية.

محرك لكزس ES موديل 2026

تنتج سيارة لكزس ES موديل 2026 قوة 220 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 7.7 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، ويمكنها قطع مسافة 480 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لاعادة شحنها من جديد .

ويوجد بـ سيارة لكزس ES موديل 2026 أيضا محركين كهربائيين، ينتجوا قوة 338 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 5.4 ثانية، ويمكنها قطع مسافة 402 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر لكزس ES موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة لكزس ES موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 183 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة لكزس ES موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 191 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة لكزس ES موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 194 ألف ريال سعودي .