قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة الأهلي والمصري في ختام الدوري المصري والقنوات الناقلة
قرار صيني عاجل يقلب موازين العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة.. ماذا حدث؟
تراجع في سعر البلطي.. والكيلو يبدأ من 70 جنيها والجمبري يرتفع ويتجاوز الـ500 جنيه.. أسعار الأسماك اليوم
فولكس فاجن تكشف الستار عن ID بولو GTI الكهربائية الجديدة.. صور
صدمة في إسرائيل.. رسوب 97% من الطلاب في امتحانات العلوم
نقيب الزراعيين: الدلتا الجديدة نقطة تحول تاريخية.. ومصر تصنع أكبر مشروع تنموي
ترامب: سنوجه ضربة شديدة القسوة لإيران في هذه الحالة.. تفاصيل
حل قريب.. مصطفى بكري يزف بشري بشأن أزمة العدادات الكودية
موعد امتحانات الدور الثاني لطلاب جميع الصفوف .. قرار عاجل الآن
أحمد موسى: رغم ارتفاع درجات الحرارة الرئيس لم يلغ افتتاح مشروعات الدلتا الجديدة
جدول صيام العشر الأوائل من ذي الحجة 2026.. متى يبدأ الصيام؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

صدى البلد ينشر مقترح النائب ياسر جلال بشأن تفعيل حق الأداء العلني

النائب ياسر جلال ، وكيل لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، بمجلس الشيوخ
النائب ياسر جلال ، وكيل لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، بمجلس الشيوخ
معتز الخصوصي

حصل “صدى البلد” على مقترح النائب ياسر جلال ، وكيل لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، بمجلس الشيوخ ، بشأن تفعيل حق الأداء العلني كأحد الحقوق المجاورة لحق المؤلف وفناني الأداء، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 الخاص بحماية الملكية الفكرية.

وكان قد استقبل مجلس الشيوخ ، اليوم الأحد، عددًا من نجوم الفن والإعلام، للمشاركة في اجتماع لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، برئاسة المستشار محمد عمران، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب ياسر جلال، بشأن تفعيل حق الأداء العلني كأحد الحقوق المجاورة لحق المؤلف وفناني الأداء، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 الخاص بحماية الملكية الفكرية.

وفي مستهل الاجتماع، رحب المستشار  الدكتور أحمد عبد الغني، أمين عام مجلس الشيوخ، بوفد الفنانين، ناقلًا تحيات المستشار عصام فريد  رئيس المجلس لهم، مؤكدًا التقدير الكبير الذي يكنّه المجلس لقيمة الفن ودور الفنانين في تشكيل الوعي الوطني والحفاظ على الهوية الثقافية حيث يعد الفن المصري أحد أهم أدوات القوة الناعمة لمصر.

ويستند الاقتراح المقدم من النائب ياسر جلال إلى تفعيل حق الأداء العلني باعتباره أحد الحقوق المجاورة لحق المؤلف، وفقًا لقانون حماية الملكية الفكرية، بما يضمن حصول فناني الأداء من ممثلين ومطربين وعازفين وغيرهم على حقوقهم المالية الناتجة عن إعادة عرض وبث أعمالهم عبر مختلف وسائل الإعلام والمنصات الرقمية.

وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول آليات تطبيق حق الأداء العلني، وأهمية وضع إطار تشريعي.

ومن بين الفنانين الذين حضروا الاجتماع، غادة عادل ، عمرو سعد، ميرفت أمين،  محمود حميدة، المخرج خالد جلال ،بيومي فؤاد ،الهام شاهين باسم سمرة ،وخالد زكي ، وعمر يوسف  هالة صدقي والفنان شيكو والفنانة مى عمر والفنانة صابرين والفنانة مى عمر والفنان حمادة هلال والفنان هاني رمزي والفنان هشام ماجد.

النائب ياسر جلال تفعيل حق الأداء العلني المؤلف فناني الأداء حماية الملكية الفكرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية تستطلع هلال ذي الحجة وتحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى

السعودية تستطلع هلال ذي الحجة وتحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى

أرشيفية

اعرف هتاخد كام يوم.. موعد إجازة عيد الأضحى 2026 في مصر

حالة الطقس اليوم

موجة لهيب والحرارة 45.. الأرصاد تعلن حالة الطقس لمدة 5 أيام

سعر الذهب

500 جنيه.. قفزة مفاجئة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يصعد بقوة

موعد زيادة المعاشات

موعد زيادة المعاشات 2026 رسميا.. قبل عيد الأضحى أم بعده؟

موجة شديدة الحرارة

الأرصاد تحذر: ذروة الموجة شديدة الحرارة تضرب مصر.. 41 بالقاهرة وعواصف ترابية

الأهلي

موعد مباراة الأهلي والمصري في ختام الدوري الممتاز.. والقنوات الناقلة

تعبيرية

بعد قرار الحكومة .. حظر العمل الإضافي وخفض ساعات العمل للمرأة الحامل

ترشيحاتنا

فيلم برشامة

عرض فيلم برشامة حصريا على إحدى المنصات بعد نجاحه الكبير في السينما

حسين حجاج يثير الجدل بتعليق ناري على واقعة منع دخول صعايدة للسينما

مدبرة ومتعمدة.. حسين حجاج يثير الجدل بشأن واقعة منع دخول صعايدة للسينما

حلمى عبد الباقي

نشر قرار إحالته لمجلس التأديب.. حلمي عبد الباقي: النية مبيتة لشطبي من المهن الموسيقية

بالصور

اعتماد المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية الجديدة لـ207 قرية وعزبة بالشرقية

الشرقية
الشرقية
الشرقية

مهرجان Trend Awards يكرم منى العمدة تقديرًا لدورها في دعم ملف التطوير العقاري

منى العمدة
منى العمدة
منى العمدة

الحسن عادل ينتهي من تصوير كليب «نبينا محمد نبينا» بين مكة والمدينة

الحسن عادل
الحسن عادل
الحسن عادل

القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع الصحة وتفتتح مركز الباثولوجى

القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة وتفتتح مركز الباثولوجى
القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة وتفتتح مركز الباثولوجى
القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة وتفتتح مركز الباثولوجى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الأعمال الفنية الهادفة وروائح الزمن الجميل

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين العسر واليسر.. إيمان وكفاح يصنعان النجاح

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: النساء اللاتي يهاجمن النساء... الغيرة أم عقد النقص؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: عقيدة الركام.. أسرار الإستراتيجية الإسرائيلية الجديدة

المزيد