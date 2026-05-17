توافد ٢٥ فنانا من الصف الأول لمجلس الشيوخ للمشاركة في اجتماع لجنة الثقافة

توافد ٢٥ فنانا إلى مقر مجلس الشيوخ ، للمشاركة في اجتماع لجنة الثقافة والإعلام السياحة والآثار بمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، لمناقشة المقترح المقدم من الفنان ياسر جلال بشأن «حق الأداء العلني».

يأتي ذلك في إطار مناقشات تستهدف تعزيز حماية الحقوق الفكرية والمالية للمبدعين والفنانين.

ومن المقرر أن يشهد الاجتماع حضورا واسعا لعدد من نجوم الفن المصري، للمشاركة في المناقشات.

وحضر منذ قليل الفنانين غادة عادل ، عمرو سعد، ميرفت أمين، محمود حميدة، المخرج خالد جلال ،بيومي فؤاد ،الهام شاهين باسم سمرة ،وخالد زكي ، وعمر يوسف هالة صدقي والفنان شيكو والفنانة مى عمر والفنانة صابرين والفنانة مى عمر والفنان حمادة هلال والفنان هاني رمزي والفنان هشام ماجد.

ويأتي اللقاء في إطار اهتمام مجلس الشيوخ بمناقشة التشريعات والقضايا المرتبطة بحماية الملكية الفكرية وحقوق الفنانين، خاصة ما يتعلق بحقوق الأداء العلني للأعمال الفنية، بما يضمن الحفاظ على حقوق المبدعين وتحقيق التوازن بين المنتجين وصناع المحتوى الفني.