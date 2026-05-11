نائب يطالب بإعادة توضيح اختصاصات مجلس الشيوخ كما أقره الدستور

شدد النائب أحمد شعبان، عضو الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس الشيوخ، على أهمية موضعات المناقشة المعروضة أمام الجلسة بشأن التوسع في إنشاء المدارس اليابانية، سياسة الحكومة لتأمين امتحانات الثانوية العامة .

وطالب شعبان خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عصام فريد، من الحكومة بالاهتمام بالطلبات المقدمة من مجلس الشيوخ، إذا كان لديها نية في خلق جيل جديد أكثر تميزًا وأكثر استجابة للحداثة والتطور.

ودعا نائب التجمع إلى تعظيم الاستفادة من مجلس الشيوخ، خاصة وأن هناك قوانين هي من صميم اختصاصاته، لكن للأسف لا نعلم هنا شيء، مطالبًا بإعادة توضيح اخصاصات المجلس كما أقره الدستور خاصة وأن الرئيس السيسي حرص على إعادة مجلس الشيوخ للحياة السياسية.

لمناقشة طلبي مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسية الحكومة للتوسع في إنشاء المدارس اليابانية، واستيضاح سياسية الحكومة لتأمين الثانوية العامة.