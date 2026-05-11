برلمان

مجلس الشيوخ يفتح الجلسة العامة لمناقشة خطة تأمين الثانوية العامة

المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ
فريدة محمد - ماجدة بدوى

افتتح المستشار عصام فريد،  رئيس مجلس الشيوخ أعمال وفعاليات الجلسة العامة لهذا اليوم ومن المقرر و وفقا لجدول الأعمال يناقش المجلس خلال جلسته العامة البوم  طلب مقدم من اللواء أحمد العوضي وكيل مجلس الشيوخ بشان استيضاح سياسة الحكومة للتوسع في إنشاء المدارس اليابانية ، وكذلك طلب المناقشة العامة المقدم من ولاء هرماس، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس، بشأن خطة تأمين امتحانات الثانوية العامة والحد من ظاهرة الغش الجماعي، وذلك قبل انطلاق ماراثون الامتحانات، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

التعليم يمثل ركيزة أساسية

وأكدت عضو مجلس الشيوخ، في المذكرة الإيضاحية، أن التعليم يمثل ركيزة أساسية في بناء الأجيال، إلا أن تفشي ظاهرة الغش، خاصة باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، يشكل تهديدًا مباشرًا لقيم النزاهة وتكافؤ الفرص، فضلًا عن تأثيره السلبي على جودة العملية التعليمية.
وأوضحت النائبة، أن ظاهرة الغش الجماعي في امتحانات الثانوية العامة شهدت تزايدًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، رغم صدور تشريعات لتجريم الغش، من بينها القانون رقم 205 لسنة 2020، مؤكدة أن استمرار الظاهرة يستلزم تبني حلول أكثر فاعلية وحاسمة.

وحذرت عضو مجلس الشيوخ، من أن استمرار الغش ينعكس سلبًا على مخرجات التعليم، ويؤدي إلى تخريج أجيال تفتقر إلى الكفاءة الحقيقية، فضلًا عن تأثيره على منظومة القيم داخل المجتمع، مطالبة باتخاذ إجراءات صارمة لضبط اللجان وتحقيق العدالة بين الطلاب.

كما طالبت بوضع آليات واضحة لتأمين لجان الامتحانات، وتكثيف أعمال الرقابة، ومواجهة أساليب الغش الحديثة، إلى جانب تعزيز دور المؤسسات التعليمية في ترسيخ قيم النزاهة والانضباط.

وأكدت أهمية توفير بيئة تعليمية عادلة تشجع على الاجتهاد، وتضمن تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مشيرة إلى أن التصدي لظاهرة الغش الجماعي يتطلب تكاتف جميع الجهات المعنية.

واختتمت النائبة طلبها بالمطالبة بإدراج الملف للمناقشة العامة داخل المجلس، بحضور الجهات التنفيذية المختصة، للوقوف على الإجراءات المتخذة وخطط الحكومة لمواجهة هذه الظاهرة قبل بدء امتحانات الثانوية العامة.

