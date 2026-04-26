رئيس الشيوخ يرفع الجلسة العامة لتعود للانعقاد صباح الغد

رفع المستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ أعمال وفعاليات الجلسة العامة لهذا اليوم وقال رئيس المجلس ترفع الجلسة علي أن تعود للانعقاد في الحادية عشرة من صباح الغد

و اكد جوهر نبيل. وزير الشباب والرياضة علي إيمانه بأهمية الاستثمار فى الشباب، والسعى إلي تحويل مراكز الشباب لمراكز إبداعية، ليكون داعم للشباب ومؤهل لسوق العمل، لافتا إلي أن التنشئة الرياضية ركيزة أساسية فى بناء الإنسان فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأمر الذى تعكسه المبادرات المتعددة والتي فى القلب منها " حياه كريمة".



جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عصام الدين فريد رئيس المجلس

ولفت جوهر نبيل، إلي أن الرياضة تتجاوز وفقا لفلسفته النشاط الترفهى، بل تعد أمن قومى ومصنع لكافة الشباب فى كافة المناحي.

وأعرب نبيل، عن اعتزازة بالتواجد للمرة الأولي تحت قبه مجلس الشيوخ، العريق، ويعد بمثابه غرفة للحكماء، وركيزة أساسية فى التكامل الدستوري، حيث يضم الخبرات الوطنية العريقة فى كافة المجالات، بل وهو شريك استرايتجى أصيل فى معركة البناء والتنمية.

واضاف تعلمت من كوني رياضي وأولمبي، أن النجاح لا يبدأ بالصدفة بل بالتخطيط"، مؤكداً أن الاستراتيجية التى يتبناها تقوم على معايير للحوكمة داخل الاتحادات للوصول لدعم حقيقي للموهبين

