رداد: تذليل العقبات أمام المستثمرين أولوية وتوسيع التدريب والتشغيل مع شركات ملابس تركية

جانب من الاجتماع

التقى وزير العمل، حسن رداد، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وفدًا رفيع المستوىمن شركة ملابس جاهزة تركية الاستثمارات، برئاسة المهندس فاتح سالبارس، المدير العام للمجموعة في مصر.

تناول اللقاء استعراض الخطط التوسعية للمجموعة، ومناقشة آليات دعم الدولة للمشروعات الصناعية الكبرى التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل مستدامة، وذلك بحضور قيادات القطاعات المالية والموارد البشرية بالمجموعة.

وخلال الاجتماع، استعرض الوفد استراتيجية المجموعة طويلة الأجل في مصر كشريك صناعي قائم على التصدير، مؤكدين أن إجمالي الاستثمارات المستهدفة من المتوقع أن يتجاوز 800 مليون دولار أمريكي. وأوضح الوفد أن خطط التوسع تشمل رفع عدد العاملين في منشآت المجموعة ليتجاوز 10 آلاف عامل، بما في ذلك توسعات مصانع الملابس الجاهزة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصولًا إلى المشروع الاستراتيجي لتصنيع الكرتون المقرر إطلاقه في عام 2027 باستثمارات قدرها 400 مليون دولار..

من جانبه، أكد الوزير حسن رداد حرص الوزارة على تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين، وتوفير بيئة عمل مستقرة تدعم النمو الصناعي. وأسفر الاجتماع عن موافقات مهمة تشمل تسريع إجراءات تصاريح العمل للخبراء الأجانب، وتسهيل تأشيرات الكوادر الفنية، بالإضافة إلى التنسيق لربط المجموعة بقواعد بيانات العمالة المؤهلة في محافظات القناة والشرقية، وبحث سبل الاستفادة من حوافز دعم الأجور وبرامج تشغيل الشباب والنساء، بما يضمن استدامة الكفاءات الوطنية داخل مصانع المجموعة.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على تعزيز التعاون المشترك في مجالات التدريب المهني عبر إنشاء شراكات مع المدارس الفنية والجامعات، وتوسيع نطاق أكاديمية التدريب الداخلية بالمصانع لنقل الخبرات العالمية إلى العمالة المصرية. وأشادت فاطمة أبو السعود، نائب مدير الموارد البشرية بالمجموعة، بمستوى التجاوب والدعم الحكومي، مؤكدة التزام الشركة بالمساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، من خلال تعظيم القيمة المضافة للصناعة الوطنية.

جرأة وجمال.. مى عمر تثير الجدل فى آخر ظهور لها
الهام شاهين تثير الجدل باطلالتها فى الجزائر
انتر لوك
غلق
