الفنان عمرو يوسف يشارك في مناقشات «حق الأداء العلني» تحت قبة الشيوخ

شهدت أروقة مجلس الشيوخ، اليوم، حضور عدد كبير من نجوم الفن للمشاركة في اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار، لمناقشة المقترح المقدم من الفنان ياسر جلال بشأن تنظيم «حق الأداء العلني» للأعمال الفنية، في خطوة تستهدف تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية للفنانين وصناع المحتوى.

وشارك في الاجتماع الفنان عمرو يوسف، إلى جانب نخبة من نجوم الوسط الفني، بينهم غادة عادل، وعمرو سعد، وميرفت أمين، ومحمود حميدة، وخالد جلال، وبيومي فؤاد، وإلهام شاهين، وباسم سمرة، وخالد زكي.

حماية الملكية الفكرية

يأتي هذا الاجتماع في إطار اهتمام مجلس الشيوخ بفتح حوار موسع حول التشريعات المرتبطة بحماية الملكية الفكرية، وضمان الحقوق الأدبية والمادية للفنانين، خاصة ما يتعلق بحق الأداء العلني للأعمال الفنية، بما يواكب التطورات التي يشهدها قطاع الإعلام والترفيه.

كما تستهدف المناقشات الوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين حقوق المبدعين والمنتجين والجهات المستفيدة من المحتوى الفني، بما يسهم في دعم الصناعة الفنية وحماية حقوق العاملين بها.