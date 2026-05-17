قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تراجع في سعر البلطي.. والكيلو يبدأ من 70 جنيها والجمبري يرتفع ويتجاوز الـ500 جنيه.. أسعار الأسماك اليوم
فولكس فاجن تكشف الستار عن ID بولو GTI الكهربائية الجديدة.. صور
صدمة في إسرائيل.. رسوب 97% من الطلاب في امتحانات العلوم
نقيب الزراعيين: الدلتا الجديدة نقطة تحول تاريخية.. ومصر تصنع أكبر مشروع تنموي
ترامب: سنوجه ضربة شديدة القسوة لإيران في هذه الحالة.. تفاصيل
حل قريب.. مصطفى بكري يزف بشري بشأن أزمة العدادات الكودية
موعد امتحانات الدور الثاني لطلاب جميع الصفوف .. قرار عاجل الآن
أحمد موسى: رغم ارتفاع درجات الحرارة الرئيس لم يلغ افتتاح مشروعات الدلتا الجديدة
جدول صيام العشر الأوائل من ذي الحجة 2026.. متى يبدأ الصيام؟
غداً أول ذو الحجة.. موعد إجازة عيد الأضحى رسميا للموظفين والطلاب
3 ملايين مواطن لم يتقدموا للتصالح والتعديلات الجديدة فرصة لحل المشكلات.. تقاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بين الدعم والفوضى.. الوجه الخفي لتأثير جروبات الماميز على الطلاب

بين الدعم والفوضى.. كيف تؤثر جروبات الماميز على المنظومة التعليمية؟
بين الدعم والفوضى.. كيف تؤثر جروبات الماميز على المنظومة التعليمية؟
إسراء عبدالمطلب

على مدار السنوات الأخيرة، تحولت “جروبات الماميز” على تطبيقات التواصل الاجتماعي، خاصة “واتساب” و”فيسبوك”، إلى واحدة من أكثر الظواهر تأثيرًا في المشهد التعليمي داخل المدارس المصرية، بعدما أصبحت وسيلة يومية تجمع بين أولياء الأمور لتبادل المعلومات ومناقشة تفاصيل الدراسة والامتحانات والأنشطة المدرسية، بل وأحيانًا الدخول في مناقشات تتعلق بسياسات التعليم والمناهج الدراسية نفسها.

جروبات الماميز

مع التوسع الكبير في استخدام التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي، لم تعد هذه المجموعات مجرد وسيلة بسيطة لمعرفة الواجبات المدرسية أو مواعيد الامتحانات، بل تحولت إلى مساحة واسعة للتفاعل بين أولياء الأمور، تحمل في طياتها أبعادًا اجتماعية ونفسية وتربوية متعددة، وسط حالة من الجدل المتزايد حول تأثيرها الحقيقي على الطلاب والمدارس والمنظومة التعليمية بشكل عام.

ويرى متخصصون في التربية وعلم الاجتماع أن ظهور هذه المجموعات بدأ بشكل واضح داخل المدارس الدولية والخاصة، حيث كان الاعتماد على التواصل الإلكتروني أكثر انتشارًا بين أولياء الأمور، قبل أن تنتقل الفكرة تدريجيًا إلى مختلف أنواع المدارس، لتصبح جزءًا أساسيًا من الحياة التعليمية اليومية.

ويؤكد خبراء أن لهذه الجروبات جوانب إيجابية مهمة، خاصة فيما يتعلق بسرعة نقل المعلومات وتسهيل التواصل بين الأسرة والمدرسة، بالإضافة إلى خلق نوع من الدعم النفسي والتعاون بين أولياء الأمور، خصوصًا في المراحل الدراسية الأولى التي تحتاج إلى متابعة مستمرة من الأسرة.

وفي كثير من الأحيان، أصبحت هذه الجروبات بمثابة أداة رصد غير رسمية للمشكلات داخل المدارس، حيث يتم من خلالها نقل شكاوى أولياء الأمور أو ملاحظاتهم حول مستوى التعليم أو سلوك بعض الطلاب أو المشكلات الإدارية، وهو ما قد يسهم أحيانًا في سرعة التدخل لحل الأزمات قبل تفاقمها.

كما يرى البعض أن هذه المجموعات لعبت دورًا مهمًا في تعزيز التواصل المجتمعي بين الأسر، خاصة في ظل الضغوط اليومية التي تقلل فرص التواصل المباشر بين أولياء الأمور داخل المدارس، لتصبح الجروبات مساحة للنقاش وتبادل الخبرات والتجارب المتعلقة بتربية الأبناء والتعليم.

ولكن في المقابل، يحذر خبراء التربية وعلم الاجتماع من أن هذه المجموعات قد تتحول أحيانًا إلى مصدر كبير للقلق والتوتر، خاصة في حالة غياب الإدارة المنظمة أو سيطرة الآراء الشخصية والانفعالات على النقاشات اليومية، ما يؤدي إلى نشر معلومات غير دقيقة أو تضخيم بعض المشكلات بصورة تؤثر سلبًا على الطلاب وأسرهم.

ويشير مختصون إلى أن بعض أولياء الأمور يتعاملون مع “جروبات الماميز” باعتبارها ساحة مفتوحة لإبداء الرأي في كل ما يتعلق بالعملية التعليمية، بداية من المناهج الدراسية وحتى أنظمة الامتحانات، دون امتلاك الخلفية العلمية أو التربوية الكافية لتقييم هذه القضايا، وهو ما قد يؤدي إلى تكوين اتجاهات أو ضغوط غير مبنية على أسس علمية.

كما حذر خبراء من أن بعض الخلافات البسيطة بين الأطفال قد تتحول عبر هذه الجروبات إلى أزمات كبيرة بين الأسر، نتيجة التفاعل المبالغ فيه أو الهجوم الجماعي على طالب أو معلم أو إدارة مدرسة، ما ينعكس بشكل سلبي على الحالة النفسية للأطفال وعلاقاتهم داخل المدرسة.

ويرى متخصصون أن أخطر ما في هذه الظاهرة هو تحول بعض الجروبات إلى منصات للمقارنة المستمرة بين الطلاب، سواء في الدرجات أو مستوى الأداء أو الأنشطة، وهو ما قد يخلق ضغوطًا نفسية على الأطفال ويزيد من مشاعر القلق والتوتر لدى الأسر، خاصة مع اقتراب الامتحانات أو إعلان النتائج.

دعم الطلاب نفسيًا وتعليميًا

من جانبها، قالت مناله عبدالله، الأستاذ التربوي بكلية الدراسات، إن جروبات أولياء الأمور التعليمية على مواقع التواصل أصبحت تلعب دورًا مهمًا في دعم الطلاب نفسيًا وتعليميًا، من خلال توفير مساحة للنقاش وتبادل المعلومات والتواصل بين أطراف العملية التعليمية. 

وأضاف في تصريحات لـ “صدى البلد” أن وجود خبراء ومتخصصين داخل هذه المجموعات يساعد في تصحيح المعلومات وتوضيح القرارات التعليمية، مما يقلل من حالة القلق والتوتر داخل الأسرة.

وأضاف أن هذه الجروبات تساهم أيضًا في رصد المشكلات التعليمية بشكل سريع، وطرح حلول واقعية لها، إلى جانب كونها وسيلة غير رسمية لمتابعة سير العملية التعليمية.

وفي المقابل، حذر من بعض السلبيات التي قد تنتج عن غياب التنظيم، مثل نشر الشائعات أو تداول آراء شخصية غير دقيقة، مؤكدًا أن وجود قواعد واضحة للمشاركة وإشراف متخصصين ساهم مؤخرًا في الحد من هذه الظواهر بشكل كبير.

حملات هجوم واسعة

ومن جانب آخر، قالت أستاذة علم الاجتماع منال عمران إن ظهور جروبات أولياء الأمور التعليمية بدأ في المدارس الدولية والخاصة بالتزامن مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، موضحة أن الهدف منها في البداية كان تسهيل التواصل بين الأمهات وتبادل المعلومات المتعلقة بالدراسة والواجبات اليومية وشؤون الطلاب داخل المدرسة. 

وأضافت في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن هذه المجموعات نشأت في بيئات تتمتع بقدر من التعليم والوعي، وكان دورها الأساسي دعم التواصل ومناقشة المشكلات الدراسية اليومية وكيفية التعامل معها.

وأشارت إلى أن بعض أولياء الأمور أصبحوا يبدون آراء شخصية في مواد دراسية أو قرارات تعليمية دون الاستناد إلى معايير علمية أو تربوية، وهو ما وصفته بالأمر المقلق.

وحذرت من أن هذه المجموعات قد تساهم أحيانًا في تضخيم الخلافات، حيث تتحول المشكلات البسيطة بين الطلاب إلى أزمات بين الأسر، كما قد تتسبب بعض الشكاوى الفردية ضد المعلمين في حملات هجوم واسعة دون التحقق من الوقائع. 

وشددت على أهمية وجود إشراف منظم وواعٍ على هذه الجروبات، مع نشر التوعية بين أولياء الأمور بضرورة احترام المعايير التربوية وعدم التأثير السلبي على العملية التعليمية.

واتساب جروبات الماميز فيسبوك المدارس الدولية المدارس الدولية والخاصة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية تستطلع هلال ذي الحجة وتحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى

السعودية تستطلع هلال ذي الحجة وتحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى

أرشيفية

اعرف هتاخد كام يوم.. موعد إجازة عيد الأضحى 2026 في مصر

حالة الطقس اليوم

موجة لهيب والحرارة 45.. الأرصاد تعلن حالة الطقس لمدة 5 أيام

سعر الذهب

500 جنيه.. قفزة مفاجئة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يصعد بقوة

موعد زيادة المعاشات

موعد زيادة المعاشات 2026 رسميا.. قبل عيد الأضحى أم بعده؟

موجة شديدة الحرارة

الأرصاد تحذر: ذروة الموجة شديدة الحرارة تضرب مصر.. 41 بالقاهرة وعواصف ترابية

الأهلي

موعد مباراة الأهلي والمصري في ختام الدوري الممتاز.. والقنوات الناقلة

تعبيرية

بعد قرار الحكومة .. حظر العمل الإضافي وخفض ساعات العمل للمرأة الحامل

ترشيحاتنا

صلاة عيد الأضحى

الرؤية أعلنت رسميا.. موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى في مصر والسعودية والإمارات وعُمان

شراء الأضحية

هل يجوز شراء الأضحية بالتقسيط؟.. أمين الإفتاء يجيب

فضل إطعام الطعام

ما فضل إطعام الطعام في الإسلام؟.. الإفتاء توضح ثوابه في الآخرة

بالصور

اعتماد المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية الجديدة لـ207 قرية وعزبة بالشرقية

الشرقية
الشرقية
الشرقية

مهرجان Trend Awards يكرم منى العمدة تقديرًا لدورها في دعم ملف التطوير العقاري

منى العمدة
منى العمدة
منى العمدة

الحسن عادل ينتهي من تصوير كليب «نبينا محمد نبينا» بين مكة والمدينة

الحسن عادل
الحسن عادل
الحسن عادل

القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع الصحة وتفتتح مركز الباثولوجى

القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة وتفتتح مركز الباثولوجى
القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة وتفتتح مركز الباثولوجى
القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة وتفتتح مركز الباثولوجى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الأعمال الفنية الهادفة وروائح الزمن الجميل

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين العسر واليسر.. إيمان وكفاح يصنعان النجاح

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: النساء اللاتي يهاجمن النساء... الغيرة أم عقد النقص؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: عقيدة الركام.. أسرار الإستراتيجية الإسرائيلية الجديدة

المزيد