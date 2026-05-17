قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فينيسيوس يقود ريال مدريد للفوز على إشبيلية في الدوري الإسباني
مقتل شرطيين تركيين خلال تبادل لإطلاق النار مع مسلح مشتبه به
عمرو الجندي: جماهير الأهلي لعبت دورًا حاسمًا في التتويج بالدوري
كيف يلتزم الحاج بآداب المناسك ويتجنب الجدال؟.. أمين الفتوى يجيب
عمرو الجندي: إنكار الذات وراء تتويج الأهلي بدوري السوبر
من غرناطة إلى شارع بغداد.. مهرجان للسيارات الكلاسيكية في شوارع مصر الجديدة
قطر وإيران تبحثان جهود تحقيق السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة
إنجاز طبي.. إنقاذ حياة فتاة ابتلعت دبوسا بمسستشفى الجراحات الجديدة بطنطا
أوكرانيا: الجيش استخدم أسلحة محلية الصنع لضرب أهداف في قلب موسكو
شروط حسين الشحات لتجديد عقده مع الأهلي
نزول 10 درجات.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة
بأمر وزير الدفاع الإسرائيلي.. تنفيذ قانون عقوبة الإعدام على الأسرى في الضفة الغربية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نقيب الزراعيين: “الدلتا الجديدة” ملحمة مصرية عملاقة لتحقيق الأمن الغذائي وبناء مستقبل زراعي متكامل

الدلتا الجديدة
الدلتا الجديدة
محمد البدوي

قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن مشروع الدلتا الجديدة يُعد واحدًا من أكبر الإنجازات الزراعية التي شهدتها مصر في العصر الحديث، مشددًا على أنه يعكس إرادة قوية لبناء دولة زراعية حديثة قادرة على تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة.

الأضلاع الرئيسية في منظومة الغذاء

وأوضح سيد خليفة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن جهاز مستقبل مصر يمثل أحد الأضلاع الرئيسية في منظومة الغذاء المصرية إلى جانب وزارتي التموين والزراعة، لافتًا إلى أن المشروع يضم مساحات شاسعة من المحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح والبنجر.

توقعات بزيادة الرقعة المزروعة

وأشار إلى أن استصلاح وتطوير 2.2 مليون فدان يُعد أضخم مشروع زراعي تنفذه الدولة خلال العقود الأخيرة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز تم بسواعد وخبرات مصرية خالصة، مع توقعات بزيادة الرقعة المزروعة خلال العامين المقبلين بما يسهم في توفير كميات أكبر من المنتجات الزراعية للمواطنين.

طبيعة التجارة العالمية الحديثة

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال افتتاح المشروع أن مفهوم الاكتفاء الذاتي الكامل لم يعد مطبقًا عالميًا، موضحًا أن حتى الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة تستورد سنويًا كميات ضخمة من المحاصيل الزراعية، وهو ما يعكس طبيعة التجارة العالمية الحديثة.

إعادة تدوير مياه الصرف

وكشف نقيب الزراعيين أن محطة "نبع" تعد من أهم عناصر المشروع، حيث تسهم في ري أكثر من 80% من أراضي الدلتا الجديدة عبر شبكة طرق وبنية تحتية ضخمة تصل إلى 12 ألف كيلومتر، موضحًا أن المشروع يعتمد على إعادة تدوير مياه الصرف الزراعي بعد معالجتها ثلاثيًا لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المائية.

وأضاف أن المشروع التنموي العملاق يُنفذ بمشاركة نحو 150 شركة مصرية متخصصة في القطاع الزراعي، إلى جانب عدد من الشركات الأجنبية، باستثمارات تُقدر بنحو 800 مليار جنيه.

 تطوير الخدمات الصحية

واختتم سيد خليفة تصريحاته بالتأكيد على أن المنطقة ستشهد خلال الفترة المقبلة إنشاء جامعة تابعة لجهاز مستقبل مصر، بالإضافة إلى تطوير الخدمات الصحية والتعليمية وإقامة مستشفيات ومدارس، ضمن خطة لتحويل المنطقة إلى مجتمع تنموي متكامل وفق نماذج اقتصادية حديثة مشابهة للتجربة الصينية.

الدلتا الجديدة مشروع الدلتا الجديدة نقيب الزراعيين الأمن الغذائي التموين القطاع الزراعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

500 جنيه.. قفزة مفاجئة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يصعد بقوة

أرشيفية

اعرف هتاخد كام يوم.. موعد إجازة عيد الأضحى 2026 في مصر

حالة الطقس اليوم

موجة لهيب والحرارة 45.. الأرصاد تعلن حالة الطقس لمدة 5 أيام

موعد زيادة المعاشات

موعد زيادة المعاشات 2026 رسميا.. قبل عيد الأضحى أم بعده؟

حالة الطقس

47 درجة وأتربة بالمساء.. الأرصاد تُطلق إنذارا شديد اللهجة بشأن طقس الاثنين

الأهلي

موعد مباراة الأهلي والمصري في ختام الدوري الممتاز.. والقنوات الناقلة

تعبيرية

بعد قرار الحكومة .. حظر العمل الإضافي وخفض ساعات العمل للمرأة الحامل

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: تكلفة مشروع الدلتا الجديدة 800 مليار جنيه.. ويوفر 2 مليون فرصة عمل

ترشيحاتنا

محافظ دمياط

اتحاد بشبابها يلتقي بمحافظ دمياط لدعم المبادرات التنموية وتمكين الشباب

سلوي مصطفى وكيل وزارة التموين

تحرير 88 محضرًا تموينيًا خلال حملات على الأسواق والمخابز بالوادي الجديد

الأعمال

حملة مكبرة بحي ثالث لإعادة الانضباط ومواجهة العشوائيات بالإسماعيلية

بالصور

من غرناطة إلى شارع بغداد.. مهرجان للسيارات الكلاسيكية في شوارع مصر الجديدة

مهرجان للسيارات الكلاسيكية
مهرجان للسيارات الكلاسيكية
مهرجان للسيارات الكلاسيكية

اعتماد المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية الجديدة لـ207 قرية وعزبة بالشرقية

الشرقية
الشرقية
الشرقية

مهرجان Trend Awards يكرم منى العمدة تقديرًا لدورها في دعم ملف التطوير العقاري

منى العمدة
منى العمدة
منى العمدة

الحسن عادل ينتهي من تصوير كليب «نبينا محمد نبينا» بين مكة والمدينة

الحسن عادل
الحسن عادل
الحسن عادل

فيديو

سبب خفي لأمراض الكلى

في الهواء اللى بنتفسه.. سبب خفي لأمراض الكلى يحيط بك يوميا

حقنة القهوة الشرجية

ترند حقنة القهوة الشرجية يثير القلق.. الأطباء يحذرون: دجل ولا أساس علمي لها

شقق الإيجار التمليكي

اسكن بدون مقدم.. تفاصيل وشروط شقق الإيجار التمليكي الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الأعمال الفنية الهادفة وروائح الزمن الجميل

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين العسر واليسر.. إيمان وكفاح يصنعان النجاح

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: النساء اللاتي يهاجمن النساء... الغيرة أم عقد النقص؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: عقيدة الركام.. أسرار الإستراتيجية الإسرائيلية الجديدة

المزيد