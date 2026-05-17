نقيب الزراعيين: “الدلتا الجديدة” ملحمة مصرية عملاقة لتحقيق الأمن الغذائي وبناء مستقبل زراعي متكامل

قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن مشروع الدلتا الجديدة يُعد واحدًا من أكبر الإنجازات الزراعية التي شهدتها مصر في العصر الحديث، مشددًا على أنه يعكس إرادة قوية لبناء دولة زراعية حديثة قادرة على تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة.

الأضلاع الرئيسية في منظومة الغذاء

وأوضح سيد خليفة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن جهاز مستقبل مصر يمثل أحد الأضلاع الرئيسية في منظومة الغذاء المصرية إلى جانب وزارتي التموين والزراعة، لافتًا إلى أن المشروع يضم مساحات شاسعة من المحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح والبنجر.

توقعات بزيادة الرقعة المزروعة

وأشار إلى أن استصلاح وتطوير 2.2 مليون فدان يُعد أضخم مشروع زراعي تنفذه الدولة خلال العقود الأخيرة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز تم بسواعد وخبرات مصرية خالصة، مع توقعات بزيادة الرقعة المزروعة خلال العامين المقبلين بما يسهم في توفير كميات أكبر من المنتجات الزراعية للمواطنين.

طبيعة التجارة العالمية الحديثة

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال افتتاح المشروع أن مفهوم الاكتفاء الذاتي الكامل لم يعد مطبقًا عالميًا، موضحًا أن حتى الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة تستورد سنويًا كميات ضخمة من المحاصيل الزراعية، وهو ما يعكس طبيعة التجارة العالمية الحديثة.

إعادة تدوير مياه الصرف

وكشف نقيب الزراعيين أن محطة "نبع" تعد من أهم عناصر المشروع، حيث تسهم في ري أكثر من 80% من أراضي الدلتا الجديدة عبر شبكة طرق وبنية تحتية ضخمة تصل إلى 12 ألف كيلومتر، موضحًا أن المشروع يعتمد على إعادة تدوير مياه الصرف الزراعي بعد معالجتها ثلاثيًا لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المائية.

وأضاف أن المشروع التنموي العملاق يُنفذ بمشاركة نحو 150 شركة مصرية متخصصة في القطاع الزراعي، إلى جانب عدد من الشركات الأجنبية، باستثمارات تُقدر بنحو 800 مليار جنيه.

تطوير الخدمات الصحية

واختتم سيد خليفة تصريحاته بالتأكيد على أن المنطقة ستشهد خلال الفترة المقبلة إنشاء جامعة تابعة لجهاز مستقبل مصر، بالإضافة إلى تطوير الخدمات الصحية والتعليمية وإقامة مستشفيات ومدارس، ضمن خطة لتحويل المنطقة إلى مجتمع تنموي متكامل وفق نماذج اقتصادية حديثة مشابهة للتجربة الصينية.