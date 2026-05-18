بمناسبة عيد ميلاده.. هالة سرحان تروي موقفا كوميديا مع الزعيم: كنت واخدة بوتكس

احتفلت الإعلامية هالة سرحان بعيد ميلاد الفنان عادل إمام، من خلال منشور عبر حسابها على فيسبوك، استرجعت فيه موقفًا طريفًا جمعهما خلال إحدى حلقات برنامج «هالة شو».

وقالت هالة سرحان إنها مازحت الزعيم أثناء الحديث عن أفيش فيلم «عريس من جهة أمنية»، قائلة: «أنا مش عارفة أرفع حاجبي عشان واخدة بوتكس»، ليرد عليها عادل إمام ضاحكًا: «مافيش ست تقول كده غيرك.. مافيش ست في العالم تقول كده غيرك!».

واختتمت الإعلامية رسالتها بتهنئة خاصة للزعيم قائلة: «كل سنة وأنت دايمًا طيب يا زعيم».

علي الجانب الاخر كانت قد وجهت الفنانة يسرا رسالة الى الفنان عادل إمام فى عيد ميلاده كونه أحد رموز الفن المصري وصاحب مدرسة خاصة فى عالم التمثيل.

وقالت يسرا فى تصريح خاص : عادل إمام أيقونة لن تتكرر فى عالم الفن خاصة وأنه متربع على عرش الفن لسنوات عديدة وحتى بعد ابتعاده عن الفن لايزال فنه وإبداعه حاضرا بقوة ويفرض نفسه على الساحة الفنية.

وأضافت يسرا: جمعتنى بالزعيم عادل إمام أفلاما تعد من أهم الأفلام خلال مسيرتي الفني وقدمنا سويا ثنائيا متفاهما على الشاشة وارتبط به الجمهور وناقشنا من خلال هذه الأفلام العديد من القضايا المهمة منها: “كراكون فى الشارع” والذى كان يتحدث عن أزمة السكن، وقدمنا أيضا فيلم “طيور الظلام”، الذي تطرق الى قضية الإرهاب والتطرف وكان له رؤية استباقية لما حدث بعد ذلك على المستوي السياسي.