شقيق عادل إمام يغيب عن عيد ميلاده لأول مرة..فما السبب

كشف أكرم السعدني عن غياب المنتج عصام إمام لأول مرة عن حضور عيد ميلاد شقيقه الزعيم عادل إمام.

وكتب أكرم السعدني منشورًا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: أول توأم في الحياة يبقى بينهم سنين طويلة في الميلاد، نفس الروح والملامح والصفات وخفة الدم المنقطعة النظير، عصام إمام لأول مرة في تاريخ التوأم الروحي يغيب عن عيد ميلاد صاحب السعادة عادل إمام، عصوم تربطنا به رحلة طويلة، هي كل سنين العمر، وهو واحد من الناس اللي رسموا لمسة جمال في حياتنا، ترجع بألف سلام بندعيلك من قلوبنا.

وكانت قد وجهت الفنانة يسرا رسالة الى الفنان عادل إمام فى عيد ميلاده كونه أحد رموز الفن المصري وصاحب مدرسة خاصة فى عالم التمثيل.

وقالت يسرا فى تصريح خاص : عادل إمام أيقونة لن تتكرر فى عالم الفن خاصة وأنه متربع على عرش الفن لسنوات عديدة وحتى بعد ابتعاده عن الفن لايزال فنه وإبداعه حاضرا بقوة ويفرض نفسه على الساحة الفنية.

وأضافت يسرا: جمعتنى بالزعيم عادل إمام أفلاما تعد من أهم الأفلام خلال مسيرتي الفني وقدمنا سويا ثنائيا متفاهما على الشاشة وارتبط به الجمهور وناقشنا من خلال هذه الأفلام العديد من القضايا المهمة منها: “كراكون فى الشارع” والذى كان يتحدث عن أزمة السكن، وقدمنا أيضا فيلم “طيور الظلام”، الذي تطرق الى قضية الإرهاب والتطرف وكان له رؤية استباقية لما حدث بعد ذلك على المستوي السياسي.

وأضافت يسرا: مهما تحدثت عن عادل إمام كثيرا فلن أوفيه حقه لأنه علامة بارزة فى تاريخ الفن العربي وجمعتني به كثير من المواقف الإنسانية والشخصية والمهنية فهو له فضل كبير على.