مي سليم تهنئ الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده

هنأت الفنانة مي سليم، الفنان عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده ذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وشاركت مي سليم صورة تجمعها بالزعيم، وكتبت: “كل سنة وأنت طيب وبخير وصحة ”.

من جانب آخر، كشفت الفنانة مي سليم عن رأيها فى التعاون مع المخرج محمد عبد الرحمن حماقي من خلال مسلسل “روج أسود” الذى يعرض حاليا فى رمضان الحالي.

وقالت الفنانة مي سليم، فى تصريح خاص لـ “صدى البلد”: “لم يكن لدي أي قلق، لأنني كنت على يقين بقدراته الإبداعية الكبيرة، ومحمد حماقي مخرج محترف، يعامل الجميع باحترام، ويمنح الممثلين المساحة اللازمة للتعبير عن أفكارهم في إطار العمل، كما أنه يولي اهتمامًا بكل التفاصيل الفنية ليظهر العمل في أفضل صورة”.