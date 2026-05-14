الأوقاف تنفذ آلاف الدروس والبرامج الصيفية للطفل خلال أسبوع

نفذت وزارة الأوقاف برنامجها الدعوي والتوعوي خلال الأسبوع من السبت ٩ مايو ٢٠٢٦م حتى الجمعة ١٥ مايو ٢٠٢٦م، في إطار خطتها لتعزيز الوعي الديني الرشيد، ونشر الفكر الوسطي المستنير بجميع محافظات الجمهورية.

تنفيذ ٦٢٨ مجلسًا للفقه

وشهد الأسبوع تنفيذ (٦٢٨) مجلسًا للفقه للأئمة بعدد (٦) مديريات حدودية هي: محافظة مطروح، البحر الأحمر، شمال سيناء، جنوب سيناء، الوادي الجديد، السويس، إلى جانب تنفيذ (٢٦) مجلسًا للفقه للواعظات بعدد (١٠) مديريات هي: القاهرة، الدقهلية، المنوفية، الإسكندرية، كفر الشيخ، سوهاج، البحيرة، المنيا، محافظة مطروح، بني سويف.

كما نفذت الوزارة (٣٢٩٢) درسًا منهجيًّا للأئمة بجميع المديريات الإقليمية، و(٨٩) درسًا منهجيًّا للواعظات بعدد (١٣) مديرية هي: القاهرة، البحيرة، الدقهلية، الغربية، الشرقية، المنوفية، المنيا، أسيوط، بني سويف، سوهاج، الفيوم، الإسكندرية، كفر الشيخ.

البرنامج الصيفي للطفل

وفي إطار الاهتمام ببناء وعي النشء، نفذت الوزارة البرنامج الصيفي للطفل في (٢٠٨٨٠) مسجدًا يومي الاثنين والأربعاء بعد صلاة العصر، كما نُفذ الأسبوع الثقافي بجميع المديريات الإقليمية بواقع (٣) لقاءات أسبوعيًّا.

وشمل النشاط الدعوي أيضًا تنفيذ (٦٣٠) ندوة علمية يوم الاثنين بعد صلاة العصر بمديريات: محافظة مطروح، البحر الأحمر، شمال سيناء، جنوب سيناء، الوادي الجديد، السويس، إلى جانب تنفيذ (٢٠٣٦) منبرًا ثابتًا بجميع المديريات يوم الثلاثاء بعد صلاة المغرب.

فضلًا عن تنفيذ (٣٨٣) مجلسًا علميًّا بجميع المديريات الإقليمية عدا المديريات الحدودية.

٣ قوافل دعوية مشتركة

وفي إطار التعاون المؤسسي، نُفذت ندوة «عقيدتي» يوم الأربعاء بالتعاون مع صحيفة الجمهورية، كما نفذت الوزارة (٣) قوافل دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف يوم الجمعة ١٥/ ٥/ ٢٠٢٦م، إلى جانب تنفيذ القافلة الدعوية للمناطق المستهدفة «المناطق الأكثر احتياجًا – المناطق الحمراء»، وتنفيذ (٢٦) قافلة دعوية للواعظات بالمديريات الإقليمية بمشاركة (١٠٠) واعظة.

مجالس قراءة البردة الشريفة

كما شهد الأسبوع تنفيذ مجالس قراءة البردة الشريفة للإمام البوصيري (رضي الله عنه) بالمساجد الكبرى بعدد (٢١٢١) مسجدًا، إلى جانب تنفيذ برنامج المساجد المحورية بعدد (١٠٥٣٣) مسجدًا بجميع المديريات الإقليمية.

١٠١٣ قافلة للشباب

وفي إطار التعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة، نفذت الوزارة (١٠١٣) قافلة للشباب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، و(١٣) قافلة للرحمة والمواساة بالتعاون مع وزارتي الصحة والسكان، التضامن الاجتماعي بالمديريات الإقليمية، إلى جانب تنفيذ (١٠٠) ندوة بقصور الثقافة بالتعاون مع وزارة الثقافة بجميع المديريات الإقليمية، و(٧٥) ندوة صحية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان بالمديريات الإقليمية.