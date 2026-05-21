نشر ثقافة المواطنة والسلام المجتمعي بالتعاون بين وزارة الأوقاف والهيئة القبطية الإنجيلية

شاركت وزارة الأوقاف في ورشتي عمل بعنوان: «إدارة الصراع والشفاء من الصدمات» و«تخطيط المبادرات»، خلال الفترة من 18 إلى 20 مايو الجاري، ضمن فعاليات برنامجي «المواطنة الفعالة من أجل السلام المجتمعي» و«قادة من أجل بناء السلام والتماسك الاجتماعي»، وذلك برعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، وبالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية، في إطار تعزيز دور القيادات الدينية في نشر ثقافة المواطنة والسلام المجتمعي.

وجاءت المشاركة بتوجيهات الدكتور السيد عبد الباري - رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، ومتابعة الدكتورة دعاء الشهابي - منسق برامج الهيئة القبطية الإنجيلية.

وعُقدت فعاليات الورشتين بمحافظة الإسكندرية، بمشاركة عدد من واعظات وزارة الأوقاف ونخبة من الأئمة، إلى جانب عدد من القساوسة والراهبات والخادمات، في أجواء حوارية بنّاءة عكست روح التعاون والتكامل بين جميع المشاركين.

وقدّم فعاليات الورشتين الدكتور ماجد عزمي، حيث تناولت الجلسات عددًا من المحاور المهمة المتعلقة بمهارات إدارة الصراع، والحوار والتفاوض والوساطة، وآليات الشفاء من الصدمات، وسبل تقديم الدعم النفسي للآخرين بما لا يسبب الاحتراق النفسي، خاصة لدى القيادات الدينية، إلى جانب التخطيط للمبادرات المجتمعية وآليات التطبيق العملي ونقل الخبرات.

وفي ختام الفعاليات، أشاد المشاركون بأهمية استمرار هذه اللقاءات الحوارية التي تسهم في ترسيخ قيم المواطنة، وتعزيز ثقافة التعايش والسلام، وتوحيد الجهود لخدمة المجتمع، بما يعكس الصورة الحضارية للمجتمع المصري القائم على الاحترام المتبادل والتكامل بين جميع مكوناته.