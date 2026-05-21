ديني

الأوقاف تنفي طرح وحدات سكنية بنظام التقسيط

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
محمد شحتة

نفت وزارة الأوقاف تمامًا صحة ما تتداوله بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن طرح وحدات سكنية بنظام التقسيط؛ فهي ادعاءات مضللة تمامًا ولا تمت للوزارة أو لهيئة الأوقاف المصرية بأي صلة.

كيفية الإعلان عن الوحدات السكنية

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان، أن جميع الطروحات الخاصة بهيئة الأوقاف المصرية، سواء للوحدات السكنية أو الإدارية، يتم الإعلان عنها حصريًا من خلال منصة الأوقاف الرقمية والصفحات الرسمية للوزارة والهيئة، ووفق الإجراءات القانونية المنظمة لذلك.

وأهابت وزارة الأوقاف بالمواطنين عدم الانسياق وراء الإعلانات الوهمية أو التعامل مع أي صفحات أو جهات غير رسمية تدّعي طرح وحدات أو تحصيل مبالغ مالية باسم الوزارة أو الهيئة،  أن هذه المنشورات ما هي إلا محاولات للنصب والاحتيال واستغلال المواطنين.

كما دعت وزارة الأوقاف، المواطنين إلى متابعة الصفحات الرسمية فقط، وعدم مشاركة البيانات الشخصية أو تحويل أي مبالغ مالية لجهات غير موثوقة، مع سرعة الإبلاغ عن أي صفحات أو إعلانات مشبوهة حفاظًا على حقوق الجميع.

خطة متكاملة للبرنامج الصيفي للطفل

وأطلقت وزارة الأوقاف خطة جديدة لتنفيذ “البرنامج الصيفي للطفل” بجميع المديريات الإقليمية خلال فترة الإجازة الصيفية، وذلك في إطار حرصها على الاستثمار الأمثل في بناء النشء، وإيمانها بحق الطفل في الرعاية المتكاملة والنشأة الكريمة، وتعزيز الدور التربوي والدعوي للمساجد والمديريات الإقليمية.

ويهدف البرنامج إلى الربط بين التربية الدينية والعلمية والأخلاقية، بما يسهم في بناء شخصية الطفل بناءً متوازنًا يجمع بين العلم والقيم والسلوك، من خلال أربعة محاور رئيسة تشمل الجانب العلمي، واللغوي، والأخلاقي، والترفيهي.

ففي الجانب العلمي، يتضمن البرنامج تدريس التفسير من سورة الضحى إلى سورة الناس من خلال كتاب “تفسير كلمات القرآن الكريم” للشيخ حسنين مخلوف رحمه الله، إلى جانب حفظ “متن الأربعين النووية” مع شرح مبسط يناسب المراحل العمرية المختلفة للأطفال.

أما الجانب اللغوي، فيركز على تنمية مهارات القراءة والكتابة والإملاء، من خلال التدريب على قواعد الكتابة عبر كتاب “قواعد الإملاء” للأستاذ عبد السلام هارون، مع تنفيذ تدريبات تطبيقية يومية لترسيخ المهارات اللغوية والتمييز بين الأخطاء الإملائية الشائعة.

وفي الجانب الأخلاقي والسلوكي، يقدم البرنامج محتوى تربويًا في ضوء مبادرة صحح مفاهيمك، لترسيخ أهم القيم والسلوكيات المجتمعية لدى الأطفال.

كما يتضمن الجانب الترفيهي تنظيم رحلة شهرية على مستوى المديريات الإقليمية بالتنسيق مع الإدارات الفرعية، تشمل زيارة المزارات الدينية والمعالم الوطنية والسياحية، بمشاركة عدد من الأئمة والواعظات والقيادات الإدارية.

وأكدت الوزارة أن الهدف من المحاور الأربعة للبرنامج هو اكتشاف المواهب المصرية الفائقة في مختلف المجالات، حيث تقوم كل مديرية بترشيح من 5 إلى 10 أطفال متميزين في مجالات حفظ القرآن الكريم، و“الأربعين النووية”، والتفسير، واللغة العربية، والإنشاد، والخطابة، والقراءة والكتابة، والشعر، والخط العربي، والثقافة العامة.

ومن المقرر أن تُوافى الإدارة العامة للإرشاد الديني يوم 1 من أغسطس 2026م ببيانات الأطفال المتميزين، متضمنة الإدارة والفرع والسن والنوع واسم الإمام المشرف، وذلك تمهيدًا لتكريم المواهب الواعدة ودعمها.

