آلاء لاشين تنضم إلى لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائى

أعلنت المنتجة آلاء لاشين انضمامها رسميًا كعضو لجنة تحكيم برنامج “Goes to Cannes” ضمن فعاليات الدورة الـ79 من مهرجان كان السينمائي وسوق الأفلام العالمي Marché du Film.

ويأتي هذا بعد النجاح الذي حققته آلاء لاشين من خلال فيلم قصر الباشا، والذي يعد أحدث أعمالها الإنتاجية، حيث لفت الأنظار منذ الإعلان عنه وحقق ردود فعل واسعة بفضل أجوائه التشويقية والإنتاج البصري المختلف.

وتُعد مشاركة آلاء لاشين في لجنة التحكيم خطوة مهمة تعكس الحضور المتزايد لصناع السينما المصريين داخل المحافل الدولية، خاصة مع أهمية برنامج “Goes to Cannes” الذي يسلط الضوء على المشاريع السينمائية الواعدة من مختلف دول العالم.

وعبرت آلاء لاشين عن سعادتها بهذه المشاركة، مؤكدة أن التواجد داخل واحدة من أهم الفعاليات السينمائية العالمية يمثل مسؤولية كبيرة وفرصة لدعم المواهب وصناع الأفلام، إلى جانب تبادل الخبرات مع كبار المتخصصين في صناعة السينما العالمية.