ياسر جلال ينعى عبدالعزيز مخيون: رحل رمز الفن المصري الأصيل

نعى الفنان ياسر جلال الفنان الراحل عبدالعزيز مخيون، معبرًا عن حزنه العميق لرحيله، ومؤكدًا أنه كان أحد أبرز رموز الفن المصري الذين أثروا الساحة الفنية بأعمالهم الخالدة.

وكتب ياسر جلال عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: «ببالغ الحزن والأسى، أنعي أستاذي العظيم والفنان القدير عبدالعزيز مخيون.. رحل عنا اليوم رمز من رموز الفن المصري الأصيل، رجل عاش مخلصًا لفنه ومبادئه، وترك لنا إرثًا فنيًا عظيمًا سيظل خالدًا في ذاكرتنا».





وأضاف: «خالص العزاء لأسرته المحترمة ولنا جميعًا في هذا المصاب الأليم.. إنا لله وإنا إليه راجعون».





ويُعد عبدالعزيز مخيون من أبرز الفنانين في مصر، حيث قدم على مدار مشواره الفني الطويل العديد من الأعمال السينمائية والدرامية والمسرحية التي رسخت مكانته كواحد من أهم نجوم الفن المصري

كان الفنان الراحل قد تعرض لأزمة صحية مفاجئة خلال الأيام الأخيرة، ما استدعى نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، قبل أن يتم إيداعه بقسم العناية المركزة لمتابعة حالته الصحية عن قرب.

وتقام صلاة الجنازة وتشييع الجثمان، عقب صلاة العصر اليوم الأربعاء بالمسجد الكبير بقرية زكي أفندي القبلية التابعة لمركز أبوحمص بمحافظة البحيرة، على أن يتلقى أفراد الأسرة واجب العزاء بالقرية.

ولد الفنان عبد العزيز مخيون، في أبو حمص وتخرج في معهد الفنون المسرحية، ثم درس الموسيقى والتمثيل، والتحق بفرقة التلفزيون المسرحية، وأسس مسرح الفلاحين وعمل مخرجا مسرحيا، وحصل على منحة من الحكومة لدراسة المسرح في فرنسا، وله خمسة أبناء.

