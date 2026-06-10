فبركت صورا لها.. منى زكي ترفض التصالح| القصة الكاملة

خلال الساعات الماضية، تصدر اسم الفنانة منى زكي مؤشرات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما رفضت التنازل عن حقها في إحدى القضايا، بعدما أساءت إحدى مستخدمات مواقع التواصل الاجتماعي لها.

القصة بدأت حين قامت إحدى مستخدمات مواقع التواصل الاجتماعي بفبركة صور للفنانة منى زكي، حيث ارتكبت هذا الفعل المشين، وقامت بتركيب صورة لرأس منى زكي علي جسد آخر، لتقوم الأخيرة برفع قضية ضدها، وقد حكم لها القضاء.

وحاولت الفتاة أن تقوم بالتصالح مع الفنانة منى زكي في تلك القضية بعد أن صدر ضدها حكم، وقد حاولت أن تستعين بأشخاص للواسطة في هذا الأمر، إلا أنها رفضت تمامًا ، وأصرت على الحصول على حقها بالقانون، بعد الأضرار النفسية التي لحقت بها جراء هذا الفعل.

وتمكن فيلم “الست”، بطولة الفنانة منى زكي، من تصدر نسب المشاهدة في مصر.

احتل فيلم "الست" المركز الأول من أصل 10 مراكز للأفلام الأعلى مشاهدة في مصر.

فيلم “الست” من سيناريو أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وإنتاج أحمد بدوي، تامر مرسي، محمد حفظي، فادي فهيم، وائل عبد الله، ويشارك في بطولته منى زكي، محمد فراج، أحمد خالد صالح، تامر نبيل، سيد رجب، إلى جانب عدد كبير من النجوم كضيوف شرف.

ضيوف شرف فيلم الست

شهد الفيلم مشاركة عدد من النجوم كضيوف شرف، من بينهم كريم عبد العزيز، أحمد حلمي، آسر ياسين، نيللي كريم، أمينة خليل، علي صبحي، طه دسوقي، أحمد أمين، صدقي صخر، أمير المصري، أحمد رضوان، محمد فراج.

يتناول فيلم “الست” السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، مسلطا الضوء على أبرز المحطات في حياتها الشخصية والفنية، والعلاقات المؤثرة التي شكلت مسيرتها الفنية والإنسانية.