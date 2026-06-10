فنان استثنائي.. مهرجان القاهرة السينمائي ينعى عبد العزيز مخيون

نعت أسرة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فقيد الفن المصري والعربي الفنان القدير عبد العزيز مخيون الذي وافته المنية اليوم، تاركًا خلفه إرثًا فنيًا عظيمًا نقشه في ذاكرة الأجيال عبر مسيرة حافلة بالعطاء امتدت لأكثر من خمسة عقود، جمعت بين المسرح والسينما والدراما التلفزيونية.

وفاة الفنان عبد العزيز مخيون

رحل الفنان الكبير وفي رصيده أعمال خالدة لن ينساها محبو الفن، رسّخت مكانته بين فناني مصر الكبار.

وفي هذا المقام، يُعرب رئيس المهرجان الفنان حسين فهمي عن بالغ حزنه وعميق أساه لرحيل هذا الفنان الاستثنائي، قائلًا: “فقدنا اليوم فنانًا أصيلًا أعطى من روحه وموهبته على مدار عقود، وترك في وجدان المشاهدين أثرًا عميقًا لا يُمحى. عبد العزيز مخيون كان فنانًا من طراز رفيع، وسيظل اسمه راسخًا في تاريخ الفن المصري.”

ويتقدم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى أسرة الفقيد الكريمة وذويه وكل محبيه، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الراحل الكريم بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وأبناءه الصبر والسلوان.