من الجيم ..محمد صلاح يستعرض لياقته البدنية من الجيم

شارك محمد صلاح، لاعب ليفربول الانجليزي، ونجم منتخب مصر، صوراً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر محمد صلاح، من الجيم، اثناء أدائه التمرينات الرياضية بلياقة بدنية عالية، مما حازت الصورة علي إعجاب متابعيها.

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن الموعد المتوقع لعودة النجم المصري محمد صلاح إلى المشاركة مع فريقه ليفربول، بعد فترة غياب بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

وكان صلاح قد ابتعد عن المباريات إثر إصابته في العضلة الخلفية، والتي تعرض لها خلال مواجهة فريقه أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي، ما اضطر الجهاز الفني إلى إراحته حتى لا تتفاقم الإصابة.

تعرض محمد صلاح لإصابة قوية خلال مواجهة كريستال بالاس ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، كما أعلن إبراهيم حسن، مدير الكرة بالمنتخب المصري أنها إصابة في أوتار الركبة.

ونشر نادي ليفربول بيانًا عبر موقعه الرسمي: "يؤكد نادي ليفربول أن محمد صلاح من المتوقع أن يكون جاهزًا للمشاركة مجددًا قبل نهاية هذا الموسم".

وأكمل البيان: "وقد تأكد الآن أن الإصابة التي أدت إلى خروجه من الملعب هي إصابة عضلية طفيفة".

وأتم: "ومع ذلك، من المتوقع أن يعود صلاح إلى الملاعب قبل نهاية موسم 2025-2026 ورحيله عن الريدز هذا الصيف".



