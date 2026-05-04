تطورات جديدة بشأن إصابة محمد صلاح.. موعد عودة النجم المصري

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن الموعد المتوقع لعودة النجم المصري محمد صلاح إلى المشاركة مع فريقه ليفربول، بعد فترة غياب بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

وكان صلاح قد ابتعد عن المباريات إثر إصابته في العضلة الخلفية، والتي تعرض لها خلال مواجهة فريقه أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي، ما اضطر الجهاز الفني إلى إراحته حتى لا تتفاقم الإصابة.

تفاصيل إصابة محمد صلاح

تعرض محمد صلاح لإصابة قوية خلال مواجهة كريستال بالاس ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، كما أعلن إبراهيم حسن، مدير الكرة بالمنتخب المصري أنها إصابة في أوتار الركبة.

ونشر نادي ليفربول بيانًا عبر موقعه الرسمي: "يؤكد نادي ليفربول أن محمد صلاح من المتوقع أن يكون جاهزًا للمشاركة مجددًا قبل نهاية هذا الموسم".

وأكمل البيان: "وقد تأكد الآن أن الإصابة التي أدت إلى خروجه من الملعب هي إصابة عضلية طفيفة".

وأتم: "ومع ذلك، من المتوقع أن يعود صلاح إلى الملاعب قبل نهاية موسم 2025-2026 ورحيله عن الريدز هذا الصيف".

ما موعد عودة محمد صلاح؟

بحسب ما نقلته صحيفة «ستاندارد» البريطانية، فإن عودة محمد صلاح تبدو قريبة، حيث يُتوقع أن يكون جاهزًا للمشاركة مجددًا يوم 9 مايو، في اللقاء المرتقب أمام تشيلسي، ضمن منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتُعد هذه المباراة فرصة مهمة لعودة هداف الفريق إلى التشكيل الأساسي، خاصة في ظل حاجة ليفربول لجهوده خلال المرحلة الحاسمة من الموسم.

وتأتي هذه التطورات في وقت حساس للفريق، الذي يسعى لتحقيق نتائج إيجابية من أجل تحسين موقعه في جدول الترتيب، والمنافسة على المراكز المؤهلة إلى البطولات الأوروبية.

وتعزز عودة صلاح المحتملة آمال جماهير “الريدز”، نظرًا للدور الكبير الذي يلعبه النجم المصري في قيادة الخط الهجومي، سواء من حيث تسجيل الأهداف أو صناعة الفرص، إذ يعد أحد أبرز العناصر المؤثرة في الفريق خلال السنوات الأخيرة.

موعد مباراة ليفربول القادمة

من المقرر أن يحل فريق تشيلسي، ضيفًا قويًّا على نظيره ليفربول، في المواجهة التي تجمع بينهما ضمن مباريات الجولة السادسة والثلاثين، من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسوف تنطلق صافرة المباراة بين ليفربول وتشيلسي، في تمام الساعة الثانية والنصف عصر يوم السبت الموافق 9 مايو 2026 الجاري، على أن تقام أحداثها على ستاد "آنفيلد" معقل "الريدز"، وستُذاع عبر قنوات "بي إن سبورتس".

وكان ليفربول قد تعرض لخسارة مؤلمة في الجولة الماضية أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 3-2، في مباراة أقيمت على ملعب “أولد ترافورد”، وهو ما زاد من الضغوط على الفريق قبل المواجهات المقبلة.

وفي حال تأكدت جاهزية محمد صلاح، فمن المتوقع أن يشكل ظهوره دفعة قوية لليفربول في سعيه لإنهاء الموسم بشكل إيجابي، خاصة مع اشتداد المنافسة في الأسابيع الأخيرة، التي غالبًا ما تحسم مصير الفرق في جدول الدوري.