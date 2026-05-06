رحلات لجماهير الثغر لمشاهدة نهائي السوبر بين الاتحاد والأهلي في برج العرب

حرص مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى على دعم ومساندة جماهير الثغر العظيمة لمساندة الفريق فريق السلة في نهائي دورى السوبر لكرة السلة بصالة برج العرب.

وقرر مجلس إدراة الاتحاد السكندري تنظيم رحلات و توفير أوتوبيسات لنقل جماهير الثغر لدعم و مساندة الفريق ومشاهدة مباريات نادى الاتحاد السكندري والأهلى ( 5 Best of) فى نهائي دورى السوبر لكرة السلة بصالة برج العرب (المباراة الاولى والثانية) الساعة الثامنة مساء، وذلك لحاملى بطاقة المشجع "Fan ID" وتذكرة المباراة،

و قرر الاتحاد المصرى لكرة السلة تخصيص عدد "1000" تذكرة لكل نادى من خلال موقع تذكرتى

وسوف تتواجد أوتوبيسات مجانية يوم كل مباراة لنقل الجماهير من أمام ملعب إستاد الجامعة خلف مقر نادى الاتحاد السكندرى بالشاطبى المباراة الأولى يوم الجمعة 8 _5_ 2026